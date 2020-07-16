Гаспачо – это блюдо средиземноморской кухни, ведущее свое происхождение из Испании и Португалии. Это суп, салат и коктейль, которые соединены в одном супервитаминном блюде! Оно утоляет голод, жажду, дает энергию и прекрасно освежает! Рецепт холодного зеленого гаспачо от Винченцо Барба смотрите в материале.

Ингредиенты:

Цельнозерновой хлеб – 2 кусочка

Огурцы – 4 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Сладкий салатный перец – 2 шт.

Виноград – 10 ягод

Чеснок – 1 шт.

Оливковое масло – 4 ст. л.

Лед – 1 ст.

Сухое вино – 2 ст. л.

Перец и соль по вкусу, укроп, петрушка

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Приготовление:

С хлеба срежьте корки, размочите мякоть в холодной кипяченой воде. Нарежьте небольшими кусочками очищенные от кожуры огурцы, перец, чеснок и сельдерей. Нашинкуйте зелень. Очистите виноград от косточек. Измельчите в блендере отжатый хлеб, нарезанные огурцы, перец, сельдерей чеснок, виноград и зелень. Продолжая взбивать, добавьте масло, вино и лед, а также перец и соль по вкусу.

Ваш гаспачо готов к употреблению! Приятного аппетита!

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Video: Освежающий гаспачо по рецепту Винченцо Барба Гаспачо - рецепт освежающего супа, которым поделился Винченцо Барба. Как приготовить холодный вкусный гаспачо для летней жары - читайте в материале