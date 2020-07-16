Освежающий гаспачо по рецепту Винченцо Барба
16.07.2020
Гаспачо – это блюдо средиземноморской кухни, ведущее свое происхождение из Испании и Португалии. Это суп, салат и коктейль, которые соединены в одном супервитаминном блюде! Оно утоляет голод, жажду, дает энергию и прекрасно освежает! Рецепт холодного зеленого гаспачо от Винченцо Барба смотрите в материале.
Ингредиенты:
- Цельнозерновой хлеб – 2 кусочка
- Огурцы – 4 шт.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Сладкий салатный перец – 2 шт.
- Виноград – 10 ягод
- Чеснок – 1 шт.
- Оливковое масло – 4 ст. л.
- Лед – 1 ст.
- Сухое вино – 2 ст. л.
- Перец и соль по вкусу, укроп, петрушка
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Приготовление:
- С хлеба срежьте корки, размочите мякоть в холодной кипяченой воде.
- Нарежьте небольшими кусочками очищенные от кожуры огурцы, перец, чеснок и сельдерей. Нашинкуйте зелень. Очистите виноград от косточек.
- Измельчите в блендере отжатый хлеб, нарезанные огурцы, перец, сельдерей чеснок, виноград и зелень.
- Продолжая взбивать, добавьте масло, вино и лед, а также перец и соль по вкусу.
Ваш гаспачо готов к употреблению! Приятного аппетита!
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Video: Освежающий гаспачо по рецепту Винченцо Барба
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