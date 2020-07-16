Любимым для многих десертом является творожный мусс, главный ингредиент которого летом, конечно же, черешня. Марина Шевченко убеждена, что даже начинающая домохозяйка сможет приготовить этот десерт с лёгкостью! Читайте рецепт в материале.

Ингредиенты:

Черешня — 150 г

Творог — 200 г

Желатин — 12 г

Холодная вода — 8 ст. л.

Ванильный сахар — 1 пакетик

Сахарная пудра – 25 г

Шоколад — 50 г

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Приготовление:

Желатин замочить в 8 столовых ложках холодной воды и оставить на 15 минут. Из черешен вынуть косточки. Творог взбить миксером до однородной воздушной массы. Добавить к творогу сахарную пудру и ванильный сахар и взбить еще раз. Желатин растворить в кастрюле на огне и влить в творожную массу. Туда же добавить черешню. Разложить по формочкам и убрать в холодильник на несколько часов. Готовый мусс вынуть из формы, украсить шоколадом и целыми ягодами.

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Video: Творожный мусс с черешней от повара Марины Шевченко Творожный мусс с черешней - рецепт легкого летнего десерта, который готовится без выпечки. Как приготовить вкусный творожный мусс с черешней