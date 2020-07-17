Консервированные баклажаны на зиму: рецепт приготовления
17.07.2020
Баклажаны – вкусные и полезные овощи. Существует множество рецептов консервации баклажанов на зиму. Предлагаем вашему вниманию простой и необычный рецепт от кулинарных экспертов проекта «Все буде добре»: такие баклажаны станут любимым лакомством вашей семьи в зимнее время. Подробности рецепта консервации баклажанов – в материале.
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Ингредиенты:
- баклажаны (нарезанные кружочками) – 3 кг
- белое вино – 200 мл
- яблочный уксус – 200 мл
- помидор – 500 г
- перец чили – 4 шт.
- болгарский перец – 4 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- мята – 7 листков
- микс перцев – 2 ст. л.
- зира – 1 ст. л.
- соль – 100 г
- рафинированное подсолнечное масло – 3 ст. л.
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Приготовление:
- Баклажаны очистить, нарезать, поместить в кастрюлю и посыпать солью.
- Залить овощи смесью из белого вина и уксуса, накрыть тарелкой и поставить под пресс. Оставить на сутки. После этого процедить баклажаны через сито.
- В блендере измельчить помидоры, чеснок, сладкий и острый перец, затем тушить около 20 минут.
- Добавить мяту, смесь перцев и зиру. Выложить в банку слоями баклажаны и заправку.
- Полкастрюли воды вскипятить под крышкой. Затем на 10 минут окунуть банку с овощами.
Консервированные баклажаны порадуют вас в холодное время года! Приятного аппетита!
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