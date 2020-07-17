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Малосольные огурцы: простой и быстрый рецепт

17.07.2020

Малосольные огурцы! Рецепт, который мы предлагаем очень прост в приготовлении, и солеными хрустящими огурчиками вы сможете насладиться уже через сутки! Вам не придется обдавать огурцы кипятком, и вы сможете избежать общепринятых стандартов в приготовлении этого соления. Читайте самые интересные секреты нашего рецепта малосольных огурцов, которые вы сможете кушать уже через сутки.

малосольные огурцы

Секреты приготовления малосольных огурцов

Есть три маленьких секрета, благодаря которым у вас получатся идеальные малосольные огурчики:

Секрет №1: Овощи для рецепта малосольных огурцов лучше выбирать ярко зеленого цвета. Отдайте предпочтение сорту с «пупырышками».

Секрет №2: Не стоит обдавать огурцы кипятком, они получатся хрустящими и без этого процесса, который только усложняет приготовление.

Секрет №3: Для рецепта малосольных огурцов соль можно взять морскую или каменную среднего помола. Чтобы еще больше ускорить засолку огурцов, кончики с обоих краев нужно понемногу срезать, для лучшего проникновения рассола в овощи.

Рецепт малосольных огурцов

Ингредиенты:

  • огурцы свежие – 2 кг
  • соль – 3 ст. л.
  • укроп свежий (веточки) – 1 пуч.
  • чеснок свежий – 1 гол.
  • вода кипяченая или фильтрованная – 6-7 ст.

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Приготовление:

1. Тщательно промываем огурцы (лучше небольшого размера) и зелень.

2. Неочищенную от кожуры чесночную головку разделяем на отдельные зубчики и раздавливаем их с помощью «толкушки» или широким лезвием ножа.

3. Отфильтрованную или прокипяченную охлажденную воду наливаем в миску и высыпаем соль. Перемешиваем.

4. На дно банки объемом три литра или контейнера раскладываем половину крупно нарубленной зелени и часть зубков чеснока.

5. Затем плотно укладываем огурцы, –  сначала стоя, а потом лежа, – пока не заполним всю банку.

6. Сверху кладем остальной чеснок и укроп.

7. Еще раз перемешиваем солевой раствор, желательно до полного растворения соли.

8. Заливаем полученным раствором огурцы, накрываем крышкой или марлей и оставляем при комнатной температуре примерно на день.

9. После этого убираем емкость и храним в холодильнике.

Приятного аппетита!

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