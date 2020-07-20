Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Баклажаны с яблоками: рецепт на зиму

20.07.2020

Можно ли законсервировать баклажаны с яблоками? Оказывается, да! Этот вкуснейший салат обязательно должен быть в вашей кладовой. Как приготовить  баклажаны на зиму с сочным, вкусным яблоком, узнайте прямо сейчас! Рецепт консервации баклажанов ниже.

iStock-512525678

Больше по теме: Консервированный болгарский перец: рецепт на зиму

Ингредиенты:

  • Баклажаны 1 кг
  • Помидоры —  1 кг
  • Сладкий перец 0,5 кг
  • Лук 0,5 кг
  • Яблоки кисло-сладкие 2 шт.
  • Масло 200 г

Больше по теме: Маринованный виноград: рецепт приготовления

Приготовление:

  1. Помойте и очистите все овощи от кожуры, удалите семена. Баклажаны нарежьте кубиками, сладкий перец соломкой, лук полукольцами, помидоры дольками. Яблоки натрите на крупной терке.
  2.  Добавьте на дно глубокой сковородки масло, нагрейте и обжарьте в нем лук.
  3. Затем по очереди добавьте туда помидоры, баклажаны, сладкий перец, яблоки. Тушите до полуготовности, добавьте соль и черный перец.
  4. Полученную смесь разложите по банкам и простерилизуйте.

Больше по теме: Как приготовить томатный сок – рецепт

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить