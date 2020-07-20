Можно ли законсервировать баклажаны с яблоками? Оказывается, да! Этот вкуснейший салат обязательно должен быть в вашей кладовой. Как приготовить баклажаны на зиму с сочным, вкусным яблоком, узнайте прямо сейчас! Рецепт консервации баклажанов ниже.

Больше по теме: Консервированный болгарский перец: рецепт на зиму

Ингредиенты:

Баклажаны — 1 кг

1 кг Помидоры — 1 кг

1 кг Сладкий перец — 0,5 кг

0,5 кг Лук — 0,5 кг

0,5 кг Яблоки кисло-сладкие — 2 шт.

2 шт. Масло — 200 г

Больше по теме: Маринованный виноград: рецепт приготовления

Приготовление:

Помойте и очистите все овощи от кожуры, удалите семена. Баклажаны нарежьте кубиками, сладкий перец соломкой, лук полукольцами, помидоры дольками. Яблоки натрите на крупной терке. Добавьте на дно глубокой сковородки масло, нагрейте и обжарьте в нем лук. Затем по очереди добавьте туда помидоры, баклажаны, сладкий перец, яблоки. Тушите до полуготовности, добавьте соль и черный перец. Полученную смесь разложите по банкам и простерилизуйте.

Больше по теме: Как приготовить томатный сок – рецепт

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре.