Баклажаны с яблоками: рецепт на зиму
20.07.2020
Можно ли законсервировать баклажаны с яблоками? Оказывается, да! Этот вкуснейший салат обязательно должен быть в вашей кладовой. Как приготовить баклажаны на зиму с сочным, вкусным яблоком, узнайте прямо сейчас! Рецепт консервации баклажанов ниже.
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Ингредиенты:
- Баклажаны — 1 кг
- Помидоры — 1 кг
- Сладкий перец — 0,5 кг
- Лук — 0,5 кг
- Яблоки кисло-сладкие — 2 шт.
- Масло — 200 г
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Приготовление:
- Помойте и очистите все овощи от кожуры, удалите семена. Баклажаны нарежьте кубиками, сладкий перец соломкой, лук полукольцами, помидоры дольками. Яблоки натрите на крупной терке.
- Добавьте на дно глубокой сковородки масло, нагрейте и обжарьте в нем лук.
- Затем по очереди добавьте туда помидоры, баклажаны, сладкий перец, яблоки. Тушите до полуготовности, добавьте соль и черный перец.
- Полученную смесь разложите по банкам и простерилизуйте.
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Приятного аппетита!
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