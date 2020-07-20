Как приготовить сырный суп? Знает участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова. Если хотите порадовать друзей и близких этим сытным и вкусным блюдом, читайте в нашем материале пошаговый рецепт сырного супа.

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Ингредиенты:

Сырок плавленый (сливочный) 55 % жирности – 2 шт (по 100 г)

Картошка (средняя) – 2-3 шт

Лук репчатый – 1 шт

Морковь – 1 шт

Болгарский перец (красный) – ½ шт

Охотничьи колбаски – 2-3 шт

Сливки 20 % жирности – 100 мл

Овсяные хлопья – 1 ст. л.

Куркума – щепотка

Карри – щепотка

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 1 -2 шт

Чеснок – 2 зуб

Для подачи – сухарики из черного хлеба – 50 г

Укроп – 3 веточки

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Приправа карри стимулирует пищеварение. Если добавить ее в этот достаточно калорийный суп, то он лучше усвоится организмом и не отложится на боках в виде лишних килограммов. Куркума также является мощным борцом с лишним весом. В ее составе имеется особый компонент куркумин – природный антиоксидант, который способствует расщеплению жиров.

Секрет вкусного сырного супа в правильных пропорциях: на 1 литр нужно брать 100 грамм плавленого сыра.

Приготовление:

Картошку почистить нарезать кубиком, залить водой 2 л и поставить варить. Лук, морковь, болгарский перец нарезать. Форма нарезки не имеет значения Обжарить лук, чеснок, морковь, болгарский перец до золотистого цвета. Добавить к картошке обжаренные овощи, соль, перец и лавровый лист. Варить суп на небольшом огне. Обжарить охотничьи колбаски, добавить в суп. Чтобы суп имел более нежную текстуру добавить овсяные хлопья. Проварить суп 15 минут. Затем добавить в суп нарезанные на небольшие кубики плавленые сырки. Сразу же добавить сливки, проварить суп еще 5 минут. В конце добавить в суп специи карри и куркумы для пикантности. Взбить суп в блендере в пюре. Подавать суп с сухариками из черного хлеба и измельченным укропом.

Приятного аппетита!

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Video: Как приготовить сырный суп: рецепт Насти Кожевниковой Сырный суп по рецепту Анастасии Кожевниковой - участницы группы ВиаГра, получается сытным и вкусным. Смотрите рецепт сырного супа в нашем материале