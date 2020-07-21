Что приготовить из малины? Предлагаем рецепт диетического малинового чизкейка без выпекания. Этот низкокалорийный десерт порадует вас своим вкусом, а способ его приготовления позволяет сохранить полезные вещества, содержащиеся в ароматной сезонной ягоде. Читайте простой рецепт, по которому легко приготовить чизкейк в домашних условиях без больших затрат времени.

Диетический рецепт малинового чизкейка

Ингредиенты:

Основа:

1 ст. овсяных хлопьев

1 ст. чая или кофе

1 ч. л. меда

Начинка:

200 г нежирного творога

1 ч. л. меда

200 г нежирного йогурта

100 мл соевого молока

20 г желатина

2 яичных белка

1 ст. малины

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Малиновый соус:

1 ст. малины

1 ч. л. крахмала (предпочтительнее кукурузный)

2 ст. л. воды

1 ч. л. меда

Как приготовить диетический чизкейк без выпекания

Заливаем хлопья чаем, добавляем мед, размешиваем и оставляем на 10 минут. Затем распределяем по дну формы. Взбиваем вместе творог, йогурт и мед. В молоке нужно растворить желатин, затем добавить его в творожную массу и взбить миксером. Добавляем взбитые в крутую пену яичные белки. Высыпаем туда ягоды. Выкладываем на основу и оставляем в холодильнике на 2 часа. Взбиваем в блендере малину, доводим ее до кипения. Крахмал разводим в холодной воде и затем добавляем в малину. Провариваем 1 – 2 мин., пока смесь не загустеет. Когда остынет, не забудьте добавить мед. Поливаем чизкейк соусом.

Приятного аппетита!

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Video: Малиновый чизкейк: диетический рецепт без выпекания Как приготовить малиновый чизкейк без выпекания? Диетический рецепт позволит вам это сделать быстро и просто