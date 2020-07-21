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Малиновый ликер: рецепт от Сергея Калинина

21.07.2020

Действительно, ягодные наливки полезны в небольших дозах. Укрепляют иммунитет, и большинство витаминов сохраняется. Но это при условии, что все сделано правильно, чтобы витамины не испарились при варке. Все секреты готовки рассказал кулинар Сергей Калинин!

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Ингредиенты:

  • Малина – 800 г
  • Листья вишни – 50 шт
  • Вода – 1 л
  • Водка – 1 л
  • Сахар – 1 кг
  • Мята – 25 г
  • Розмарин – 10 г

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Способ приготовления:

  1. Положите в кастрюлю малину (можно второсортную, подавленную), листочки вишни, мяту, листья розмарина и залейте кипяченой водой. На медленном огне прокипятите 5 минут.
  2. Проваренную смесь перелейте в банку. Плотно закройте ее крышкой и оставьте в холодильнике на сутки.
  3. Процедите смесь через дуршлаг или марлю.
  4. Далее нужно приготовить сироп для настойки. Для этого сахар (4 ст. л.) высыпьте на сковороду с 1 ст. л. воды и доведите до состояния сахарного сиропа.
  5. Влейте сироп, который настоялся, в ранее приготовленную смесь и еще раз прокипятите около 5 минут.
  6. Далее смесь с сиропом должна остыть. Дайте ей хотя бы 12 часа.
  7. Теперь к этому малиновому сиропу нужно добавить водку.
  8. Напиток должен как следует настояться, поэтому оставляем его на сутки в холодильнике.

Video: Малиновый ликер: рецепт от Сергея Калинина

Как приготовить малиновый ликер? Рецепт приготовления пошагово от Сергея Калинина

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