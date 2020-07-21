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Ягодный квас: рецепты Натальи Фалион

21.07.2020

Как избавиться от жажды в летний зной, знает Наталья Фалион! Лидер «Лисапетного батальона» поделилась рецептами ягодного кваса, который отлично утоляет жажду надолго. А приготовить ягодный квас в домашних условиях очень просто. Как сделать квас из малины и черной смородины, читайте в материале.

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Квас из малины

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 200 г сахара
  • 25 г свежих дрожжей
  • 3 г лимонной кислоты
  • 4 л воды
  • 5-6 листиков мяты
  • 10 шт изюма

Приготовление:

  1. Разомните ягоды, залейте кипяченой водой.
  2. Доведите смесь до кипения. Затем добавьте мяту и настаивайте 2-3 часа.
  3. Настоянную ягодную смесь обязательно процедите через марлю. После этого хорошо ее отожмите, чтобы получился малиновый компот.
  4. Отлейте полстакана смеси и добавьте туда измельченные свежие дрожжи. Размешивайте до полного растворения дрожжей.
  5. Влейте растворенные дрожжи в остальную ягодную смесь, добавьте сахар и лимонную кислоту.
  6. Поставьте смесь в теплое место для брожения на 8-10 часов, накрыв тонким полотенцем – для доступа воздуха.
  7. Процедите полученный квас, затем перелейте в бутылки, добавив в каждую по 2-3 изюминки.
  8. Хорошо закройте бутылки и на пару часов поставьте в теплое место. После этого переместите бутылки с квасом в холодильник.

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Квас из черной смородины

Ингредиенты:

  • 1 кг черной смородины
  • 15-20 г свежих дрожжей
  • 200 г сахара
  • 5 л воды
  • Листья смородины – 5 шт

Приготовление:

  1. Измельчите ягоды и при помощи марли отожмите сок.
  2. В воду добавьте сахар, листья смородины. Затем жидкость доведите до кипения и остудите.
  3. После этого свежие дрожжи разотрите с 1 ч. л. сахара. Так они станут жидкими и сразу начнут работать.
  4. Добавьте в воду сок черной смородины и разведенные дрожжи.
  5. Поставьте полученную смесь на 1-2 дня в теплое место.
  6. Затем процедите и разлейте по бутылкам. Храните в холодильнике.

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Video: Ягодный квас: рецепты Натальи Фалион

Ягодный квас! Рецепт этого прекрасного, освежающего напитка рассказала Наталья Фалион. Читайте рецепт ягодного кваса, который легко приготовить в домашних условиях

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