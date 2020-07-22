Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова поделилась своими секретами стройности. Узнайте, какие нюансы дневного рациона помогают Даше оставаться стройной и красивой.

Семена льна

Этот метод актриса позаимствовала у Мадонны! Ежедневно натощак она съедает чайную ложку семян льна и запивает их водой. Льняное семя богато полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, Омега-6 и Омега-9, которые стимулируют обмен веществ. Однако необходимо быть осторожной. Употребление семян не должно превышать дозу, и не стоит употреблять их на ночь из-за большого содержания жиров.

Гранола

Перекус гранолами – один из самых полезных. В сумасшедшем ритме жизни тяжело удержать себя от вредных бутербродов, полуфабрикатов. Но перекусы могут быть и полезными! Углеводы в гранолах заряжают энергией на весь день, а овсянка очень благоприятно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта: понижает кислотность, нормализует работу печени, при регулярном употреблении избавляет от запоров, колитов и несварения желудка.

Травяные чаи

Даша Трегубова рекомендует трижды в неделю заменять обычные чаи травяными. Мелисса, мята, ромашка, липа – эти травы доступны в любой аптеке! Благодаря очищению организма настоями, вы забудете о целлюлите! Ведь в черном и зеленом чае содержится кофеин, который задерживает жидкость, вследствие чего появляется «апельсиновая корка». Травы улучшат не только ваше самочувствие, но и помогут наладить пищеварительный процесс!

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Video: Как правильно питаться, чтобы похудеть рассказала Даша Трегубова Как правильно питаться, чтобы похудеть: Даша Трегубова делится секретами стройности и рассказывает, как правильно питаться, чтобы похудеть и стать стройной