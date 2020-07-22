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Бельгийский салат: рецепт от Сергея Калинина

22.07.2020

Как приготовить сытный салат и остаться в форме? Повар Сергей Калинин утверждает, что знает рецепт салата, который заменит полноценный ужин и не отразится на фигуре. Читайте рецепт бельгийского диетического салата с овощами и курицей в нашем материале. 

рецепты

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • баклажан – 1 шт.
  • фасоль стручковая – 100 г
  • лук зеленый – 2 шт.
  • филе куриное – 80 г
  • помидоры небольшие – 2 шт.
  • лимон – 1/2 шт.
  • салат зеленый – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • рисовый или белый винный или яблочный уксус – 1 ст. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • мед жидкий – 0,5 ч. л.
  • масло оливковое – 1 ст. л.

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Приготовление:

  1. Куриное филе отварить, баклажаны порезать кружочками и обжарить на сухой сковороде, фасоль бланшировать.
  2. Все ингредиенты смешать, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком и обжарить 3 минуты на сковороде.
  3. Для приготовления заправки измельченный чеснок смешать с уксусом, медом и оливковым маслом.
  4. Все ингредиенты выложить на тарелку, добавить порезанный помидор и измельченный зеленый лук. Полить соусом.

Приятного аппетита!

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