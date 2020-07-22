Бельгийский салат: рецепт от Сергея Калинина
22.07.2020
Как приготовить сытный салат и остаться в форме? Повар Сергей Калинин утверждает, что знает рецепт салата, который заменит полноценный ужин и не отразится на фигуре. Читайте рецепт бельгийского диетического салата с овощами и курицей в нашем материале.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- баклажан – 1 шт.
- фасоль стручковая – 100 г
- лук зеленый – 2 шт.
- филе куриное – 80 г
- помидоры небольшие – 2 шт.
- лимон – 1/2 шт.
- салат зеленый – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- рисовый или белый винный или яблочный уксус – 1 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
- мед жидкий – 0,5 ч. л.
- масло оливковое – 1 ст. л.
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Приготовление:
- Куриное филе отварить, баклажаны порезать кружочками и обжарить на сухой сковороде, фасоль бланшировать.
- Все ингредиенты смешать, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком и обжарить 3 минуты на сковороде.
- Для приготовления заправки измельченный чеснок смешать с уксусом, медом и оливковым маслом.
- Все ингредиенты выложить на тарелку, добавить порезанный помидор и измельченный зеленый лук. Полить соусом.
Приятного аппетита!
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