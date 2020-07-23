8 рецептов банановых коктейлей на любой вкус
Банан – калорийный фрукт. Если вы не любите начинать утро с плотного завтрака, то банановый молочный коктейль – то, что нужно! Для подруги или мамы приготовьте коктейль с бананом, йогуртом и ягодами, а для романтического вечера отлично подойдет банановый «Дайкири». Предлагаем 8 рецептов вкусных банановых коктейлей на любой вкус!
Классический бананово-молочный коктейль
Ингредиенты:
- Банан – 2 шт.
- Молоко – 1 стакан
- Вода – 4 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Лед – 8 кубиков
Способ приготовления:
- Очистить бананы, крупно нарезать, смешать в блендере с молоком до состояния мелких кусочков.
- Добавить воду и сахар. Продолжить смешивать в блендере до однородности.
- Добавить кубики льда и измельчить еще раз.
Такого количества ингредиентов хватит на четыре порции коктейля.
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Банановый коктейль с молоком и яйцом (гоголь-моголь)
Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.
- Молоко – 1 стакан
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Корица – по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовить банановый коктейль в блендере, смешав ингредиенты, кроме корицы.
- Корицей украсить уже разлитый по стаканам напиток.
Банановый коктейль с ягодами на йогурте
Ингредиенты:
- Банан – 2 шт.
- Клубника – 1 стакан
- Черника – треть стакана
- Апельсиновый сок – полстакана
- Йогурт без добавок (греческий) – 370 г
Способ приготовления:
- Бананы почистить и нарезать большими кусочками.
- Клубнику очистить от чашелистиков.
- Чернику очистить от чашелистиков и слегка подморозить.
- Смешать ингредиенты в блендере до однородности.
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Банановый коктейль с апельсином и имбирем
Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Свежий имбирь – половина чайной ложки (или 1 ч. л. сушеного)
- Соевое молоко с ароматом ванили – 500 мл
Способ приготовления:
- Погрузить составляющие коктейля в блендер и смешать до однородности.
Банановый коктейль с добавлением арахисового масла
Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.
- Соевое молоко – полстакана
- Арахисовое масло – 2 ст. л
- Мед – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Очистить и нарезать банан для блендера.
- Перебить в блендере кусочки банана, соевое молоко и арахисовое масло.
- Разлить по стаканам и нарисовать узоры медом.
Банановый коктейль с мороженым без блендера
Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.
- Мороженое – 150 г
- Молоко – 250 мл
- Мед или сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистить банан. Размять деревянной ложкой или венчиком в миске.
- Добавить мороженое. Перемешать венчиком до однородности.
- Добавить молоко и взбивать венчиком минимум две минуты до консистенции воздушной сметаны.
- Добавить мед или сахар по вкусу.
Как альтернативу для смешивания бананового коктейля без блендера используйте шейкер со льдом.
Алкогольный банановый коктейль «Дайкири»
Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.
- Лед колотый – 100 г
- Белый ром – 45 мл
- Сахарный сироп – 5 мл
- Лимон – половинка
Приготовление:
- Выжать сок половины лимона.
- Поместить в блендер ингредиенты, добавить сок.
- Перемешать до однородности.
Алкогольный банановый коктейль «Солнечные мечты»
Ингредиенты:
- Банан – половина фрукта
- Персик – половина фрукта
- Ликер «Куантро» – 30 мл
- Апельсиновый сок – 30 мл
- Мороженое – 30 г
Способ приготовления:
- Взбить составляющие в блендере.
- Налить в бокал для мартини и подать, украсив долькой апельсина.
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