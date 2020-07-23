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Рецепт аджики: 3 варианта от Микаэля Арояна

23.07.2020

Любите аджику? А знаете, в какой стране появилось это блюдо? Как изначально готовили аджику? Кулинар Микаэль Ароян поделился со зрителями проекта «Все буде добре» новыми рецептами аджики. Читайте в нашем материале рецепты трех видов аджики, которые подойдут и к мясу, и к рыбе! Учимся готовить аджику вместе!

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Аджика – это вкуснейшая приправа из абхазской и грузинской кухни, которая традиционно подается к мясным блюдам. Существует очень много рецептов этого соуса. Но в состав неизменно входят красный перец, кориандр, чеснок и пряные травы.
Томаты, вопреки общему мнению, не являются обязательным ингредиентом аджики. Но соусы с названием «аджика» на прилавках супермаркета имеют в составе именно помидоры.

Ореховая аджика от Микаэля Арояна к курице

Ингредиенты:

  • красный острый перец – 200 г
  • болгарский перец  – 500 г
  • чеснок – 300 г
  • хмели-сунели – 50 г
  • кинза – 50 г
  • соль – 80 г
  • растительное масло – 50 г
  • грецкие орехи – 200 г

Приготовление:

  1. Болгарский и острый перец очистить от плодоножек и зерен.
  2. Болгарский перец пропустить с чесноком через мясорубку.
  3. Пропустить через мясорубку красный горький перец.
  4. Добавить хмели-сунели в массу и пропустить еще раз всю массу через мясорубку.
  5. Добавить соль, растительное масло, измельченные орехи и зелень. Хорошо перемешать.
  6. Хранить в стеклянных баночках в холодильнике.

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Зеленая аджика к рыбе

Ингредиенты:

  • зеленый острый перец  – 5 шт.
  • болгарский перец – 5 шт.
  • чеснок – 2 головки
  • зелень кинзы – 100 г
  • зелень петрушки – 100 г
  • мята – 50 г
  • зелень тархуна – 50 г
  • уксус – 4 ст. л.
  • масло подсолнечное – 0,5 ст.
  • орегано, майоран, кориандр, укроп – по 1 ст. л.
  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Болгарский и острый перец очистить от плодоножек и семян.
  2. Почистить чеснок и промыть зелень (кинзу, петрушку, тархун).
  3. Перец, чеснок и зелень перемолоть.
  4. Добавить к перемолотой массе пряности для аджики (орегано, майоран, кориандр, укроп), соль, подсолнечное масло и уксус. Перемешать до однородности.
  5. Разложить аджику в банки и хранить в холодильнике.

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Сухая аджика к мясу

Ингредиенты:

  • острый красный перец – 600 г
  • сухой кориандр – 4 ст. л.
  • чеснок – 7 зуб.
  • хмели-сунели – 2 ст. л.
  • семена укропа – 0,5 ч. л.
  • соль, сахар – по вкусу

Приготовление:

  1. Кориандр, семена укропа подсушить на сковороде.
  2. Перец, чеснок измельчить, добавить специи.
  3. Массу выложить на сковороду, постоянно помешивая, добавить хмели-сунели.
  4. После остывания массы добавить соль. Перемешать.

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Video: Рецепт аджики: 3 варианта от Микаэля Арояна

Как и сколько готовить аджику? Рецепты аджики пошагово от Микаэля Арояна

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