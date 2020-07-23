Любите аджику? А знаете, в какой стране появилось это блюдо? Как изначально готовили аджику? Кулинар Микаэль Ароян поделился со зрителями проекта «Все буде добре» новыми рецептами аджики. Читайте в нашем материале рецепты трех видов аджики, которые подойдут и к мясу, и к рыбе! Учимся готовить аджику вместе!

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Аджика – это вкуснейшая приправа из абхазской и грузинской кухни, которая традиционно подается к мясным блюдам. Существует очень много рецептов этого соуса. Но в состав неизменно входят красный перец, кориандр, чеснок и пряные травы.

Томаты, вопреки общему мнению, не являются обязательным ингредиентом аджики. Но соусы с названием «аджика» на прилавках супермаркета имеют в составе именно помидоры.

Ореховая аджика от Микаэля Арояна к курице

Ингредиенты:

красный острый перец – 200 г

болгарский перец – 500 г

чеснок – 300 г

хмели-сунели – 50 г

кинза – 50 г

соль – 80 г

растительное масло – 50 г

грецкие орехи – 200 г

Приготовление:

Болгарский и острый перец очистить от плодоножек и зерен. Болгарский перец пропустить с чесноком через мясорубку. Пропустить через мясорубку красный горький перец. Добавить хмели-сунели в массу и пропустить еще раз всю массу через мясорубку. Добавить соль, растительное масло, измельченные орехи и зелень. Хорошо перемешать. Хранить в стеклянных баночках в холодильнике.

Зеленая аджика к рыбе

Ингредиенты:

зеленый острый перец – 5 шт.

болгарский перец – 5 шт.

чеснок – 2 головки

зелень кинзы – 100 г

зелень петрушки – 100 г

мята – 50 г

зелень тархуна – 50 г

уксус – 4 ст. л.

масло подсолнечное – 0,5 ст.

орегано, майоран, кориандр, укроп – по 1 ст. л.

соль – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

Приготовление:

Болгарский и острый перец очистить от плодоножек и семян. Почистить чеснок и промыть зелень (кинзу, петрушку, тархун). Перец, чеснок и зелень перемолоть. Добавить к перемолотой массе пряности для аджики (орегано, майоран, кориандр, укроп), соль, подсолнечное масло и уксус. Перемешать до однородности. Разложить аджику в банки и хранить в холодильнике.

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Сухая аджика к мясу

Ингредиенты:

острый красный перец – 600 г

сухой кориандр – 4 ст. л.

чеснок – 7 зуб.

хмели-сунели – 2 ст. л.

семена укропа – 0,5 ч. л.

соль, сахар – по вкусу

Приготовление:

Кориандр, семена укропа подсушить на сковороде. Перец, чеснок измельчить, добавить специи. Массу выложить на сковороду, постоянно помешивая, добавить хмели-сунели. После остывания массы добавить соль. Перемешать.

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Video: Рецепт аджики: 3 варианта от Микаэля Арояна Как и сколько готовить аджику? Рецепты аджики пошагово от Микаэля Арояна