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Творожный мусс с черешней от повара Марины Шевченко

23.07.2020

Любимым для многих десертом является творожный мусс, главный ингредиент которого летом, конечно же, черешня. Марина Шевченко убеждена, что даже начинающая домохозяйка сможет приготовить этот десерт с лёгкостью! Читайте рецепт в материале.

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Ингредиенты:

  • Черешня — 150 г
  • Творог — 200 г
  • Желатин — 12 г
  • Холодная вода — 8 ст. л.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Сахарная пудра – 25 г
  • Шоколад — 50 г

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Приготовление:

  1. Желатин замочить в 8 столовых ложках холодной воды и оставить на 15 минут.
  2. Из черешен вынуть косточки.
  3. Творог взбить миксером до однородной воздушной массы. Добавить к творогу сахарную пудру и ванильный сахар и взбить еще раз.
  4. Желатин растворить в кастрюле на огне и влить в творожную массу. Туда же добавить черешню.
  5. Разложить по формочкам и убрать в холодильник на несколько часов.
  6. Готовый мусс вынуть из формы, украсить шоколадом и целыми ягодами.

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Video: Творожный мусс с черешней от повара Марины Шевченко

Творожный мусс с черешней - рецепт легкого летнего десерта, который готовится без выпечки. Как приготовить вкусный творожный мусс с черешней

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