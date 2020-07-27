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Комплекс для быстрого похудения от Маши Ефросининой

27.07.2020

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась секретами похудения в домашних условиях. Если вы хотите избавиться от лишних килограммов или закрепить результат похудения, тогда тренируйтесь с нами!

Упражнения нельзя выполнять во время инфекционных заболеваний, до заживления ран. Также комплекс запрещен для людей с болезнями сердца и позвоночника.

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Для данного комплекса вам не придется покупать что-либо. Вам понадобится предмет, который есть у любой хозяйки, – полотенце! К тому же, если выполнять упражнения трижды в неделю, то результат будет заметен уже через две недели!

Упражнение № 1

Возьмите в руки полотенце, поднимите его перед собой. Выполните шаг назад и согните ногу в левом колене, сохраняя угол в правом колене 90 градусов. В то же время отведите прямые руки над головой. Старайтесь сильно растягивать полотенце. Необходимо сделать 15–20 выпадов на каждую ногу, 3–4 подхода.

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Упражнение № 2

Из упора лежа на вытянутых руках выполните подтягивание колен к груди (скольжение) на выдохе, напрягите мышцы пресса и задержите паузу в этом положении. Вернитесь в исходное положение. Таким образом скользите по полу, то выпрямляя, то втягивая ноги под грудью.

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2_2Упражнение № 3

Из положения лежа на спине с прямыми ногами согнуть колени и одновременно поднять таз вверх. Для скольжения по полу снова используйте полотенце. Выполняйте 3 подхода по 15 раз.

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Упражнение № 4

Мышцы пресса отлично можно нагрузить, выполняя растягивания с полотенцем из стойки на коленях. На вдохе выполните скольжение руками вперед до максимально возможного положения и на выдохе вернитесь в исходное. Выполните 2 подхода по 15 раз.

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Упражнение № 5

Выполните на выдохе одновременное подтягивание колен к груди, при этом перемещая прямые руки под колени и снова перед грудью. Полотенце во время упражнения перекидывайте под ноги, затем возвращайте его в исходное положение.

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Video: Комплекс для быстрого похудения от Маши Ефросининой

Вам понадобиться предмет, который есть у любой хозяйки, – полотенце! К тому же, если выполнять упражнения трижды в неделю, то результат будет заметен уже через две недели!

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