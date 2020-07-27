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Прически для тонких волос: советы Елены Мельник

27.07.2020

На сайте проекта «Все буде добре» стартует новая рубрика – ответы экспертов шоу на вопросы читателей. И первой на вопрос читательницы о том, как выбрать прически для тонких волос, ответила звездный визажист и стилист Елена Мельник. Смотрите на видео прямо сейчас, какую стрижку на тонкие волосы выбрать, а также как делать укладку, чтобы придать волосам недостающий объем.

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Video: Прически для тонких волос: советы Елены Мельник

Какую прическу выбрать для тонких волос? Смотрите советы от звездного стилиста Елены Мельник, как подобрать прическу на тонкие волосы и придать им объем

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