Прически для тонких волос: советы Елены Мельник
27.07.2020
На сайте проекта «Все буде добре» стартует новая рубрика – ответы экспертов шоу на вопросы читателей. И первой на вопрос читательницы о том, как выбрать прически для тонких волос, ответила звездный визажист и стилист Елена Мельник. Смотрите на видео прямо сейчас, какую стрижку на тонкие волосы выбрать, а также как делать укладку, чтобы придать волосам недостающий объем.
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Video: Прически для тонких волос: советы Елены Мельник
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