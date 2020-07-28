Как фотографироваться в купальнике, чтобы получился удачный кадр? Что нужно учесть для хорошей пляжной фотографии? Советы от модели Ксении Кузьменко, как фотографироваться в купальнике на пляже, найдете в материале.

Любая фотография несет в себе настроение и эмоцию. Ни в коем случае нельзя недооценивать себя или, еще хуже, постоянно критиковать.

Как фотографироваться анфас

Довольно часто мы не обращаем внимание на позу, которую принимаем во время фотографирования. Итог – сжатые плечи, полные ноги и несуразный снимок.

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Совет от модели Ксении Кузьменко:

Сведите лопатки, выровняйте осанку, так ваша грудь приподнимется и визуально станет больше. Не расставляйте широко ноги, заведите одну ногу за другую, приподнимаясь на носочки. Это визуально вас вытянет, и ноги будут казаться стройнее. Если чувствуете, что руки вам мешают, то просто положите одну на пояс, второй можно слегка прикоснуться к бедру или опустить вдоль тела, но не ставьте на пояс.

Как фотографироваться в профиль

Ошибка многих – сутулость. Никогда нельзя сутулиться, зажиматься. Следите за спиной, держите ее ровно. Главная ошибка – это становиться четко боком к объективу, так как становится видно размер вашего живота и попы. Поэтому становиться нужно в три четверти, отвернув ягодицы от объектива. Перенесите центр тяжести на ту ногу, которая находится дальше от фотографа. Прикройте рукой лишние отложения на бедре. Улыбнитесь! Животик всегда следует подтягивать, но не вдохом, а напрягая слегка пресс. Так живот не будет обвисать или выпячиваться.

Как фотографироваться со спины

Держите спину ровно. Ноги никогда не расставляйте неряшливо – это ошибка, которая полнит и укорачивает их, делает попу шире и бесформенной. Следует собрать ноги вместе и слегка приподняться на носках. Это позволит подтянуть ягодицы, придав им лучшую форму, и визуально удлинит ноги.

Как фотографироваться лежа на шезлонге

Не кладите руку за голову. Таким образом, у вас все обвиснет вниз: щеки, грудь, живот. Нужно приподнять весь корпус, чтобы появился изгиб на талии. Так вы подчеркнете осанку и тем самым грудь примет ровное положение.

Чтобы сфотографироваться лёжа на шезлонге, необходимо лечь на бок и приподняться на одной руке. Другой рукой можно прикрыть живот, разместив ее перед собой, но так, чтобы не закрывать изгиб талии. Ноги слегка сгибаем и собираем коленки. Так не будет видно обвисшую внутреннюю часть бедра с верхней ноги. Так ноги будут казаться худее. Также ноги визуально удлинятся, если вы вытяните носки.

Как фотографироваться сидя на шезлонге

Главная ошибка – согнутая спина, в результате чего на животе появятся складки. Также не нужно разбрасывать ноги и косолапить – это не женственно. Ровная осанка избавит вас от лишних складок на животе и обвисшей груди. Повернитесь на три четверти, соберите ноги, слегка скрестив и приподнявшись на носочки. Так визуально ноги кажутся стройнее. Можно положить одну руку на дальнюю ногу, таким образом можно прикрыть живот. Такая поза выглядит более женственной.

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Теперь вы знаете простые правила позирования, так что ваши фотографии точно оценят друзья, и их не стыдно будет выложить в социальные сети!

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