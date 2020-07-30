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Как быстро сварить морковь, горох и не плакать от лука: лайфхаки с микроволновкой

30.07.2020

Современная техника позволяет делать на кухне настоящие чудеса! Как подготовить горох для супа, как быстро сварить морковь и как не плакать от лука? Читайте полезные лайфхаки для работы с микроволновой печью в нашем материале.

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Лайфхак №1. Как быстро размочить горох?

Залейте горох водой и поставьте на 10 минут в микроволновую печь. Воды должно быть в два раза больше, чем гороха, ведь она может испариться.

Лайфхак №2. Как порезать лук без слез?

Перед тем, как резать лук, его необходимо положить в микроволновую печь на 30 секунд.

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Лайфхак №3. Как быстро сварить морковь?

Для этого вам нужны пакет и холодная вода. Завяжите морковь в пакете и положите в микроволновую печь на 5 минут. Мощность необходимо ставить среднюю, примерно 600 Вт. Затем опустите овощ на 5-7 минут в холодную воду.

Также этим способом можно приготовить свеклу.

Больше подробностей смотрите в нашем видео!

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Video: Как быстро сварить морковь, горох и не плакать от лука: лайфхаки с микроволновкой

Узнайте, как подготовить горох для супа, как быстро сварить морковь и как не плакать от лука, в нашем материале. Лайфхаками делится Наталья Левензон

 

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