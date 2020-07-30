Педикюр – одна из любимейших женских процедур по уходу за собой. Это всегда актуально и важно для безупречного внешнего вида. Но цены на процедуру кусаются, и посещать каждые две недели салон красоты не всегда получается. Как сделать аккуратный необрезной педикюр в домашних условиях? Читайте в нашем материале!

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Разница между классическим педикюром и европейским (второе название необрезного педикюра) в том, что во втором кутикулу не срезают, а убирают с помощью специальных смягчающих гелей.

Преимущества необрезного педикюра

Безболезненность процедуры. Вы не поранитесь, а соответственно нет риска попадания в рану инфекций. Бывает так, что при обрезном маникюре/педикюре травмируется ногтевое ложе, что замедляет рост ногтя. В необрезном варианте такого не бывает. Средство для удаления кутикулы замедляет ее рост. Так что со временем частота выполнения процедуры уменьшится.

Недостатки необрезного педикюра

Этот вариант не подходит для обладательниц грубой кожи. У аллергиков средство для смягчения кутикулы может вызвать сильную реакцию.

Основные методы необрезного педикюра

Влажный. Кутикулу размачивают в теплой воде, после чего ее обрабатывают средством для удаления кутикулы. Остатки сдвигаются к ногтевым валикам с помощью апельсиновой палочки.

Сухой. Ремувер наносится на сухую кожу. Этот метод экономит время, но требует большего количества средства. Также повышается вероятность аллергической реакции.

Горячий. Этот метод хорош для обработки плотной грубой кожи. Ее замачивают не в воде, а в горячем лосьоне.

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Инструменты:

высококачественные ножницы, щипчики, кусачки;

апельсиновая палочка;

щеточка;

пилки для ногтей с разной абразивностью;

ватные диски;

средство для снятия лака.

Также не забудьте о ванночке, скрабе, удалителе мозолей и натоптышей, креме для ног.

Пошаговая инструкция:

Удалите старый лак с ногтей. Сделайте ванночку для ног. Добавьте в воду морскую соль, соду, настойку календулы или ромашки. Также можно купить готовое средство для смягчения кожи. Парить ноги нужно около получаса. Удалите со стоп все мозоли и натоптыши. В этом вам помогут пемза или лазерные терки для стоп. Круговыми движениями пройдитесь по всей стопе. Большие мозоли и трещины удалите с помощью щипчиков. Для закрепления эффекта используйте скраб. Промассируйте им пальцы, промежутки между ними и стопу. После процедуры не забудьте втереть в кожу крем. На следующем этапе переходим к кутикуле и ногтям. Размягчите кутикулу с помощью специального средства и отодвиньте ее к ногтевым валикам с помощью апельсиновой палочки. Тщательно вычищаем грязь из-под ногтей. Обрезаем и подпиливаем ногти. Не заокругливайте края! Это может стать причиной врастания ногтя! Переходим к лаку для ногтей. Первый слой – это защитная база. Через пару минут наносим первый слой лака желаемого оттенка. Затем второй. В завершение наносим закрепитель лака на поверхность ногтя. Не забываем делать перерывы между нанесением слоев!

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Несколько советов по выбору набора инструментов для педикюра:

Никогда не экономьте на инструментах! Лучше заплатить один раз за качественный инструмент, чем подвергать здоровье риску и постоянно тратить деньги на дешевые материалы. Лучший материал – это нержавеющая сталь. Инструмент должен быть удобным и комфортным. Обязательно протестируйте его перед покупкой. Обратите внимание на заточку инструментов. Нигде не должно быть щелей или зазубрин. Откажитесь от металлических пилок для ногтей. Они портят ногтевую пластину. Лучший вариант – лазерные или пилки из стекла.

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