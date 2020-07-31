Лакомиться вкусными и полезными летними овощами можно круглый год, если в сезон сделать заготовки. Из баклажанов предлагаем приготовить сытный салат, который подойдет и для обычного семейного обеда, и даже для праздничного стола. Простой, но очень аппетитный рецепт баклажанов на зиму от экспертов «Все буде добре» найдете в нашем материале.



Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг

морковь – 250 г

перец сладкий – 250 г

чеснок (очищенный) – 100 г

помидоры – 750 г

соль – 1 ст. л. (+ 2 ст. л. для замачивания баклажанов)

сахар – 2 ст. л.

уксус 9% – 50 мл

масло растительное – 175 мл

фасоль коричневая или цветная (сухая) – 250 г

вода (холодная) – 500 мл

кипяток – 3 л

Приготовление:

Предварительно отварить фасоль. Измельчить помидоры и чеснок, довести до кипения, добавить соль, сахар, уксус, растительное масло. Перец и морковь нарезать соломкой. Протушить в томатной массе 30 минут. Баклажаны почистить, нарезать соломкой, залить водой с солью, дать настояться 30 минут, ополоснуть чистой водой, отжать и добавить в томатную массу вместе с фасолью. Тушить салат 20 минут, распределить в стерилизованные банки, закатать.

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