Безусловно, для всех родителей именно их малыш – лучший. Но как действительно вырастить гения, на что стоит обратить внимание, выбирая методики для обучения ребенка, как бороться с возможными препятствиями на пути? Мы подобрали для вас 10 эффективных советов, которые вам в этом помогут! Читайте, как вырастить вундеркинда, в нашем материале.



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Читать и еще раз читать

Считаете, что ваш совсем крошечный ребенок никак не воспринимает то, что вы читаете ему? Это ошибка, ведь даже в самом юном возрасте мозг обрабатывает полученную информацию и развивает интеллектуальные способности, а словарный запас откладывается в памяти. Конечно, вы должны заботиться не только о чтении малышу, но и развивать его способности к этой деятельности, как только возраст крохи это позволит.

Правильное питание

Этот фактор очень важен, ведь если маленькому организму не хватает витаминов и необходимых микроэлементов, это сказывается на умственных, творческих способностях, а также здоровье. Следить за рационом питания нужно с первых дней рождения, подбирая только сбалансированную еду. При введении прикорма для ребенка начинать стоит с одного продукта. Таким образом, можно отследить, как малыш воспринимает и переваривает новую пищу.

Общаться на равных

Конечно, родителям, бабушкам и близким хочется «посюсюкаться» с малышом, часто даже в более взрослом возрасте, но во всем стоит соблюдать меру. Проговаривайте ребенку свои действия, объясняйте происходящее и увиденное вокруг. Это будет стимулировать мозговую активность, поможет быстрее познакомиться с окружающим миром, будет развивать любопытство и интерес к новым познаниям. Например, гуляя на улице, рассказывайте и показывайте, как растут растения, как называются животные, которых вы встречаете по пути и т. д.

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Творчество – идеальная возможность развить не только моторику, но и воображение

Начиная с раннего возраста, выбирайте подходящие занятия для вашего малыша: рисование, музыка, ритмика, лепка, аппликация и многое другое. Вариант найдется для каждого!

Как только появится возможность, пытайтесь узнать мнение ребенка по любому поводу

Интересуйтесь, что он думает и чувствует, понимает ли ваши решения и действия. Пусть он сможет проявить точку зрения по-своему, но это поможет научиться анализировать, демонстрировать свою позицию, убеждения и предпочтения.

Знакомьте чадо с окружением в игровой форме

Благодаря игре ребенок максимально быстро усвоит полученные знания. Стоит обратить внимание, что все дети воспринимают информацию по-разному: кому-то легче на слух, некоторым зрительно. Обязательно учитывайте это, играя с малышом, обращайте внимание, что помогает крохе быстрее усвоить новые умения.

Поощряйте не только результат, но и старания

В любом действии крохи обращайте внимание не только на итог, но и на приложенные усилия, показывайте малышу, что вы замечаете и цените даже малейшие шаги к развитию.

Прорабатывайте не только слабые стороны ребенка

Часто родители пытаются работать только со слабыми пунктами в развитии крохи, заниматься тем, что у ребенка получается хуже. Конечно, в этом есть смыл, но не забывайте, что очень важно развивать и то, что получается у чада лучше всего, делать сильные стороны еще сильнее. Кроме того, что от любимой деятельности малыш будет получать колоссальное удовольствие, знания будут приносить ему радость и желание учиться большему. Для того чтобы понять, какие занятия по душе крохе, родителям стоит проявить внимательность.

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Не загоняйте ребенка в четкие рамки

Известных методик воспитания и развития существует очень много (например, методика Глена Домана, Марии Монтессори, Вальдорфская педагогика и т. д.). При этом важно понимать, что даже если вы нашли подход, который полностью соответствует вашему видению развития малыша, любую методику стоит адаптировать к конкретной личности, ведь у всех малышей разные особенности, таланты, задатки и предпочтения. Старайтесь делать так, чтобы кроха мог максимально проявлять себя и свою индивидуальность.

Любите ребенка

Кажется, что это само по себе ясно, но многие родители, пропадая на работе, занимаясь домашним хозяйством и отношениями, не замечают малыша, которому очень нужна ваша забота и внимание. Как только вы будете проявлять больше интереса к его развитию, ребенок захочет стать еще лучше.

Помните, что главный пример для малыша – это именно вы. Не забывайте о личном развитии, изучите основы детской психологии, познакомьтесь с различными методиками воспитания, развивайтесь и развивайте способности крохи!

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