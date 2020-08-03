Моделируем стройные ноги с Анитой Луценко
Эксперт программы «Все буде добре» Анита Луценко гарантирует: выполняя комплекс упражнений день через день в течение 2 недель, вы не поверите своим глазам! Ваши ноги станут более стройными, а ягодицы приобретут подтянутые формы!
Перед тренировкой обязательно следует разогреться.
Упражнение 1
Поставьте ноги чуть шире плеч, разверните носки в стороны. Руки на поясе. Начните выполнять приседания. Опустив туловище, поднимите правую пятку, затем опустите. Повторите действия 10 раз каждой ногой.
Упражнение 2
Слегка согните колени, ноги вместе. Отставьте правую ногу в сторону, руки за головой. Начните поднимать ногу вверх, желательно, параллельно полу. Выполните упражнение 10 раз каждой ногой.
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Упражнение 3
Присядьте, опустите руки на пол. Отпрыгните назад, упритесь коленями в пол. Выполните отжимание. Отпрыгните вперед, опустите ягодицы и выпрыгните наверх. Повторите действия 10 раз.
Упражнение 4
Опуститесь на колени, ноги на ширине плеч. Скрестите руки на груди, локти параллельно полу. Отклонитесь назад и опуститесь ягодицами на пятки. Сделайте 10 повторов.
Упражнение 5
Встаньте на локти, живот подтянут, голова смотрит в пол. Медленно поднимите правую ногу, согнутую в колене наверх, затем плавно опустите ее. Выполните упражнение каждой ногой 10 раз.