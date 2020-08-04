Варенье из баклажанов и слив от Жени Клопотенко
04.08.2020
Как приготовить витаминное варенье из баклажанов и слив? Пошаговым рецептом поделился Евгений Клопотенко. Мастер конфетюра рассказал, как из самых кислых слив приготовить невероятно сладкое и вкусное варенье. Читайте пошаговый рецепт варенья из баклажанов и слив в материале.
Больше по теме: Варенье из слив с шоколадом: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- баклажаны – 500 г
- сливы – 500 г
- лимонный сок – 50 мл
- сахар – 0,5 кг
- корица – 2 шт.
- соль – щепотка
Больше по теме: Хрустящий салат под моцареллой от Сергея Калинина.
Приготовление:
- Баклажаны запекать в духовке при температуре 180° С в течение 20 минут. Затем очистить от кожуры и нарезать кубиками.
- Сливы отделить от косточек, нарезать кубиками. поместить в кастрюлю и смешать с баклажаном.
- Добавить лимонный сок, соль, сахар и корицу. Варить на медленном огне 30 минут.
- Поместить варенье в стерилизованные банки. Закатать.
Приятного аппетита!
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=