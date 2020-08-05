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Кабачковая икра с яблоками от Игоря Мисевича

05.08.2020

Необычный рецепт приготовления кабачковой икры предлагает кулинарный эксперт «Все буде добре» Игорь Мисевич. Чтобы разнообразить вкус привычного блюда, он добавил в нее… яблоко! Приготовленная по такому рецепту икра удивит вас богатством вкуса. Как сделать кабачковую икру с яблоком, читайте в пошаговом рецепте.

Кабачковая икра с яблоками

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Ингредиенты:

  • Кабачок – 600-700 г
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Яблоки (лучше кислые) – 3-5 шт.
  • Растительное масло для жарки
  • А также: соль, зелень.

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Приготовление:

  1. На сковороде на растительном масле обжарить мелко нарезанный лук до легкого румянца.
  2. К луку добавить нарезанный на небольшие кубики кабачок. Тушить 10 минут.
  3. Затем добавить яблоки (желательно более кислые), очищенные от кожуры и натертые на крупной терке 3-5 шт., в зависимости от размера.
  4. Потушить  до готовности – до выпаривания жидкости. Солить по вкусу.
  5. В конце необходимо добавить 3-4 дольки мелко нарезанного чеснока.

Яблоки здесь выступают заменой помидорам, давая приятный кисло-сладкий вкус. Можно сюда же добавить сладкий перец (в начале тушения), ну или же острый перец чили для тех, кто любит поострее.

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