Стесняетесь собственного отражения в зеркале из-за того, что у вас растут усики? Это проблема тысяч женщин! И наш косметолог Ольга Метельская рассказала, как безболезненно и быстро избавиться от ненавистных волосков! Приготовьте маску в домашних условиях, и вы избавите себя от пушка над верхней губой!

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Ингредиенты:

Яичный белок – 1 шт.

Перекись водорода (обязательно 35%!) – 1 ч. л.

ВАЖНО: Такую перекись можно заказать через интернет, или же просто заменить ее двумя таблетками гидроперита.

Сок лимона – 1 ч. л.

Мука – 1 ч. л.

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Приготовление и применение маски от усиков над верхней губой:

Взбейте яичный белок с помощью венчика до состояния пены. Возьмите 4 чайные ложки пены яичного белка. Добавьте перекись водорода или таблетки (гидроперит: разбавить 2 таблетки 1 ст. л. воды). Тщательно перемешайте белок и перекись. Затем добавьте сок лимона и муку. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

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ВАЖНО: Предварительно сделайте пробу маски на руке, чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций.

Нанесите маску на очищенную кожу, избегая области губ. Оставьте маску на 3–10 минут, в зависимости от ваших ощущений. Затем снимите салфеткой пену маски и умойтесь прохладной водой.

Чтобы окончательно попрощаться с проблемой, делайте процедуру 2 раза в неделю в течение 3–4 недель.

Video: Как избавиться от усиков над верхней губой навсегда: маска от Ольги Метельской Как избавиться от усиков над верхней губой навсегда, сегодня расскажет Ольга Метельская. Ее способ экономен и эффективен