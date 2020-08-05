Как избавиться от усиков над верхней губой навсегда: маска от Ольги Метельской
Стесняетесь собственного отражения в зеркале из-за того, что у вас растут усики? Это проблема тысяч женщин! И наш косметолог Ольга Метельская рассказала, как безболезненно и быстро избавиться от ненавистных волосков! Приготовьте маску в домашних условиях, и вы избавите себя от пушка над верхней губой!
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Ингредиенты:
- Яичный белок – 1 шт.
- Перекись водорода (обязательно 35%!) – 1 ч. л.
ВАЖНО: Такую перекись можно заказать через интернет, или же просто заменить ее двумя таблетками гидроперита.
- Сок лимона – 1 ч. л.
- Мука – 1 ч. л.
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Приготовление и применение маски от усиков над верхней губой:
- Взбейте яичный белок с помощью венчика до состояния пены.
- Возьмите 4 чайные ложки пены яичного белка.
- Добавьте перекись водорода или таблетки (гидроперит: разбавить 2 таблетки 1 ст. л. воды).
- Тщательно перемешайте белок и перекись.
- Затем добавьте сок лимона и муку.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
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ВАЖНО: Предварительно сделайте пробу маски на руке, чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций.
Нанесите маску на очищенную кожу, избегая области губ. Оставьте маску на 3–10 минут, в зависимости от ваших ощущений. Затем снимите салфеткой пену маски и умойтесь прохладной водой.
Чтобы окончательно попрощаться с проблемой, делайте процедуру 2 раза в неделю в течение 3–4 недель.