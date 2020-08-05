Отруби для похудения: секреты от диетолога Светы Фус
Хотите похудеть, не меняя свой рацион? Сбросить пять килограммов всего за пару недель возможно! Секрет лёгкого похудения при помощи отрубей раскроет один из лучших диетологов страны Светлана Фус.
Отруби – это вторичный продукт, который получают после производства зерна. Порошковые отруби имеют преимущество перед гранулированными, ведь к гранулам часто добавляют муку и крахмал, из-за чего увеличивается их калорийность и уменьшается концентрация полезной клетчатки. А порошковые отруби за счёт высокого содержания клетчатки способствуют улучшению пищеварения. Они работают как грубые ворсинки щётки, прочищая наш кишечник. Таким образом, пищевые жиры в кратчайшие сроки покидают наш организм и не откладываются там, где не следует. Кроме того, добавляя в пищу отруби, мы насыщаемся гораздо быстрее. Это связано с тем, что в желудке они разбухают и значительно увеличиваются в объеме.
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Правила употребления
Нормальное количество отрубей в сутки – 2-3 чайные ложки. Максимальная суточная доза отрубей – 30 граммов или 6 чайных ложек. В большем количестве отруби могут навредить, поскольку будут выводить из организма полезные витамины и минералы. В кашах отруби содержатся в довольно низкой концентрации. Так что лучше добавлять в свою еду готовый порошок. Прежде чем добавить отруби в готовое блюдо, их необходимо запарить на 20 минут в стаканчике кипящей воды, а оставшуюся жидкость слить. Получившуюся смесь можно добавлять в салаты, каши, супы. В суп можно добавлять и сухие отруби – но делать это правильно: когда он почти готов, но ещё кипит. Отруби можно употреблять ежедневно, но не больше 2 месяцев – затем нужно сделать перерыв на месяц. Вам стоит учитывать, что вместе с токсинами отруби выводят из организма и часть полезных веществ, таких как цинк и железо. Если хотите ещё снизить вес – после перерыва можно снова добавлять в свой рацион отруби.
Противопоказания
Не стоит употреблять отруби тем, у кого есть острые заболевания желудочно-кишечного тракта – так как они раздражают слизистую желудка и кишечника и могут усилить уже имеющееся воспаление. Детям до восьми лет также не желательно есть этот продукт, ведь детская пищеварительная система ещё не до конца сформирована. А после этого возраста можно постепенно вводить их в рацион.
Худейте и ни в чём себя не ограничивайте! Главное, вводите отруби в свой режим питания правильно, и тогда вы похудеете легко и даже с удовольствием!