Огуречный суп «Джаджик»: пошаговый рецепт
06.08.2020
«Джаджик» – это национальное турецкое блюдо, холодный суп из свежих огурцов. Он не только охладит вас жаркими летними днями, но и станет прекрасным омолаживающим средством для кожи лица! Как же приготовить холодный огуречный суп? Скорее читайте пошаговую инструкцию!
Ингредиенты:
- Огурцы – 3 шт.
- Нежирный йогурт – 250 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Рафинированное подсолнечное масло – 2 ч. л.
- Свежая мята – пучок
- Петрушка – пучок
- Сухая мята – щепотка
- Соль – щепотка
- Кунжут – 2 ст. л.
- Перец – по вкусу
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Приготовление:
- Очистить огурцы, порезать.
- Мяту промыть, обсушить и измельчить.
- Чеснок очистить, мелко нарезать.
- Кунжут и свежую мяту измельчить до состояния пасты. Добавить масло.
- В порционную тарелку налить йогурт, добавить огурцы, зелень, кунжутную пасту и чеснок.
- Сбрызнуть маслом. Посыпать сухой мятой.
Приятного аппетита!
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Video: Огуречный суп «Джаджик»: пошаговый рецепт
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