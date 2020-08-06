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Огуречный суп «Джаджик»: пошаговый рецепт

06.08.2020

«Джаджик» – это национальное турецкое блюдо, холодный суп из свежих огурцов. Он не только охладит вас жаркими летними днями, но и станет прекрасным омолаживающим средством для кожи лица! Как же приготовить холодный огуречный суп? Скорее читайте пошаговую инструкцию!

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Ингредиенты:

  • Огурцы – 3 шт.
  • Нежирный йогурт – 250 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Рафинированное подсолнечное масло – 2 ч. л.
  • Свежая мята – пучок
  • Петрушка – пучок
  • Сухая мята – щепотка
  • Соль – щепотка
  • Кунжут – 2 ст. л.
  • Перец – по вкусу

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Приготовление:

  1. Очистить огурцы, порезать.
  2. Мяту промыть, обсушить и измельчить.
  3. Чеснок очистить, мелко нарезать.
  4. Кунжут и свежую мяту измельчить до состояния пасты. Добавить масло.
  5. В порционную тарелку налить йогурт, добавить огурцы, зелень, кунжутную пасту и чеснок.
  6. Сбрызнуть маслом. Посыпать сухой мятой.

Приятного аппетита!  

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Video: Огуречный суп «Джаджик»: пошаговый рецепт

Как приготовить холодный огуречный суп Джаджик? Читайте пошаговый рецепт этого блюда! Турецкий огуречный суп Джаджик - не только вкусный, но и полезный

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