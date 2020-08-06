«Джаджик» – это национальное турецкое блюдо, холодный суп из свежих огурцов. Он не только охладит вас жаркими летними днями, но и станет прекрасным омолаживающим средством для кожи лица! Как же приготовить холодный огуречный суп? Скорее читайте пошаговую инструкцию!

Ингредиенты:

Огурцы – 3 шт.

Нежирный йогурт – 250 г

Чеснок – 2 зуб.

Рафинированное подсолнечное масло – 2 ч. л.

Свежая мята – пучок

Петрушка – пучок

Сухая мята – щепотка

Соль – щепотка

Кунжут – 2 ст. л.

Перец – по вкусу

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Приготовление:

Очистить огурцы, порезать. Мяту промыть, обсушить и измельчить. Чеснок очистить, мелко нарезать. Кунжут и свежую мяту измельчить до состояния пасты. Добавить масло. В порционную тарелку налить йогурт, добавить огурцы, зелень, кунжутную пасту и чеснок. Сбрызнуть маслом. Посыпать сухой мятой.

Приятного аппетита!

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Video: Огуречный суп «Джаджик»: пошаговый рецепт Как приготовить холодный огуречный суп Джаджик? Читайте пошаговый рецепт этого блюда! Турецкий огуречный суп Джаджик - не только вкусный, но и полезный