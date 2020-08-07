Как спастись в жару? Выпить кваску! Константин Грубич рассказал, как отличить настоящий квас от подделки, а кулинар Игорь Мисевич поделился рецептом, как приготовить квас в домашних условиях.

«Хлебный квас готовят из ржаного хлеба, иногда делают из солодового экстракта (продают его в отделах для выпечки хлеба, стоит 20-40 грн), – рассказывает Игорь Мисевич. – Иногда используют фруктово-ягодные соки с добавлением пекарских дрожжей для брожения. Для вкуса кладут мяту, цедру апельсина или лимона, а также сахар, мед, изюм. Если нет солодового экстракта, можете воспользоваться советом: сделайте смесь обычного и обожженного сахара. Эта смесь запускает процесс брожения. Кстати, если сахара много, брожение кваса происходит медленнее, чем когда его мало. Однако если квас полностью сбраживается, то он не пенится, теряет свои специфические свойства освежающего напитка. Чтобы прекратить брожение, квас хранят в холодном помещении не дольше двух недель».

Хлебный квас с изюмом и мятой

Ингредиенты:

вода – 1,5 л

сухари (из бородинского хлеба) – 200 г

сахар – 4 стакана

настой мяты (из 50 г мяты) – 3 ст. л.

изюм – 2 ст. л.

дрожжи – 0,5 г

Приготовление:

Сухари из бородинского хлеба залить крутым кипятком и настоять не менее 3–4 ч. Полученное сусло слить в другую посуду, охладить, добавить сахар, настой мяты, дрожжи и оставить на 3–4 часа для брожения. Сбродившее сусло разлить в чистые бутылки, добавить по 2 изюминки и, не закрывая, выдержать при температуре 18–20 °С до появления пузырьков. После этого бутылки закупорить и вынести в холодное помещение, оставить на 1–2 суток.

Video: Как приготовить квас? Рецепт Игоря Мисевича Как приготовить квас в домашних условиях? Простой и быстрый рецепт кваса от Игоря Мисевича на сухарях из бородинского хлеба и мятном настое. Как приготовить квас, читайте в материале.

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