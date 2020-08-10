Мороженое «Баунти»: рецепт в домашних условиях
10.08.2020
Лето — жаркое время года, когда очень хочется утолить жажду чем-то прохладным. Самый вкусный способ для этого — мороженое. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш расскажет, как приготовить мороженое в домашних условиях достаточно просто и малозатратно.
Ингредиенты:
- 1 банка (400 мл) кокосового молока (мякоть и жидкость)
- 300 мл сливок (33–35%)
- 100 г белого шоколада
- 2 яйца (только желтки)
- 5 ст. л. сахара
- 50 г кокосовой стружки
- 150–200 г молочного шоколада
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Способ приготовления:
- Желтки растереть с сахаром блендером в течение нескольких минут.
- Добавить кокосовое молоко и сливки, продолжая взбивать до однородности.
- Перелить массу в миску/кастрюлю, добавить белый шоколад и поставить на водяную баню. Готовить, помешивая, не допуская закипания, около 10 минут.
- Добавить кокосовую стружку, размешать.
- Снять с огня, поместить миску в холодную воду, помешивать массу до охлаждения (должна остаться слегка теплой).
- Положить молочный шоколад (крупно порубленный) и оставить на минуту, чтобы он слегка расплавился.
- После чего лопаткой несколькими движениями размешать шоколад – он не должен полностью соединиться с остальными ингредиентами, просто создается небольшой мраморный эффект.
- Перелить массу в контейнер, пригодный для замораживания, и поместить его в морозильную камеру. 1–2 раза мороженое перемешать.
Приятного аппетита!
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