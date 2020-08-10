Планируете сходить на свадьбу, однако не уверены, что ваш организм справится с алкоголем? Предлагаем вам съесть за два дня до праздника салат из морской капусты и мидий, богатый йодом, который поможет физически подготовиться к важному событию. Читайте пошаговый рецепт от экспертов Все буде добре.

Ингредиенты:

Морская капуста – 200 г

Мидии – 150 г

Перепелиные яйца – 2 шт.

Зелень

Апельсин – 1 шт.

Морковь – 100 г

Сладкий перец

Стебель сельдерея – 100 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Горчица – 1 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Соль и перец по вкусу.

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Способ приготовления:

Начинаем с маринада : Разрезаем апельсин, выжимаем из него сок. Натираем цедру апельсина, смешиваем с соком и добавляем туда немного сахара. Морскую капусту промываем в воде, а затем добавляем в нее маринад, чтобы лишить капусту неприятного запаха. Готовим соус . Наливаем оливковое масло, добавляем горчицу и перемешиваем. Затем добавляем соевый соус. Соль и перец по вкусу. Начинаем формировать салат . Чистим и разрезаем пополам яйца. Чистим и натираем морковь. Нарезаем соломкой перец, стебель сельдерея. Кладем в миску мидии, порезанные овощи, яйца, морскую капусту, добавляем зелень и заливаем апельсиновым соком.

Приятного аппетита!

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