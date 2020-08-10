Салат из морской капусты с мидиями: полезно и вкусно
10.08.2020
Планируете сходить на свадьбу, однако не уверены, что ваш организм справится с алкоголем? Предлагаем вам съесть за два дня до праздника салат из морской капусты и мидий, богатый йодом, который поможет физически подготовиться к важному событию. Читайте пошаговый рецепт от экспертов Все буде добре.
Ингредиенты:
- Морская капуста – 200 г
- Мидии – 150 г
- Перепелиные яйца – 2 шт.
- Зелень
- Апельсин – 1 шт.
- Морковь – 100 г
- Сладкий перец
- Стебель сельдерея – 100 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Горчица – 1 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Соль и перец по вкусу.
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Способ приготовления:
- Начинаем с маринада:
- Разрезаем апельсин, выжимаем из него сок.
- Натираем цедру апельсина, смешиваем с соком и добавляем туда немного сахара.
- Морскую капусту промываем в воде, а затем добавляем в нее маринад, чтобы лишить капусту неприятного запаха.
- Готовим соус. Наливаем оливковое масло, добавляем горчицу и перемешиваем.
- Затем добавляем соевый соус.
- Соль и перец по вкусу.
- Начинаем формировать салат. Чистим и разрезаем пополам яйца.
- Чистим и натираем морковь.
- Нарезаем соломкой перец, стебель сельдерея.
- Кладем в миску мидии, порезанные овощи, яйца, морскую капусту, добавляем зелень и заливаем апельсиновым соком.
Приятного аппетита!
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Video: Салат из морской капусты с мидиями: полезно и вкусно
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