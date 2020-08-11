Десерт из персиков от Лизы Глинской состоит из приготовленного персикового коржа и творожной начинки, которые по готовности скручивают в рулет. Рецепт достаточно прост, поэтому его так любят домохозяйки, а вкус его радует всю семью!

Ингредиенты для персикового коржа (на 4 порции):

Переспелые персики (большие) – 6 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Сливочное масло (для смазывания пергамента) – 10-20 г

Ингредиенты для творожного крема:

Нежирный творог – 250 г

Масло сливочное – 25 г

Пудинг ванильный – 1 пакетик

Сахарная пудра – 2-3 ст. л.

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Приготовление коржа:

Нагрейте духовку до 110 градусов. В блендере взбейте персики с сахаром и ванилью до однородного пюре. Перелейте взбитую массу на большой противень (33 x 45 см), застеленный бумагой для выпечки и смазанный сливочным маслом. Поставьте в духовку примерно на 5 часов сушиться при температуре 110 градусов. Проверьте духовку и на середине готовки (через 2,5 часа) переверните противень другой стороной, чтобы основа получилась равномерно пропеченной. Повторно проверьте через 2 часа, возможно к тому моменту уже слой застынет и будет готов. Достаньте противень из духовки, и подождите, пока остынет персиковый корж.

Приготовление творожного крема:

Сливочное масло соединяем с творожной массой и взбиваем миксером до однородной консистенции, постепенно всыпая сахарную пудру и ванильный пудинг. Готовый крем отправить на 15-20 минут в холодильник. Готовый крем аккуратно нанести на персиковую основу. Сформировать рулет и нарезать на порционные кусочки.

Десерт из персиков с творогом готов! Приятного аппетита!

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Video: Десерт из переспевших персиков от Лизы Глинской Простой персиковый десерт от Лизы Глинской готовится с творогом. Читайте пошаговый рецепт приготовления десерта из персиков с творогом. Это лакомство понравится всей вашей семье.