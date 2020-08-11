Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Десерт из переспевших персиков от Лизы Глинской

11.08.2020

Десерт из персиков от Лизы Глинской состоит из приготовленного персикового коржа и творожной начинки, которые по готовности скручивают в рулет. Рецепт достаточно прост, поэтому его так любят домохозяйки, а вкус его радует всю семью!

Ингредиенты для персикового коржа (на 4 порции):

  • Переспелые персики (большие) – 6 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Сливочное масло (для смазывания пергамента) – 10-20 г

Ингредиенты для творожного крема:

  • Нежирный творог –  250 г
  • Масло сливочное – 25 г
  • Пудинг ванильный – 1 пакетик
  • Сахарная пудра – 2-3 ст. л.

Больше по теме: Эклеры в домашних условиях – рецепт пошагово от Натальи Левензон

Приготовление коржа:

  1. Нагрейте духовку до 110 градусов. В блендере взбейте персики с сахаром и ванилью до однородного пюре.
  2. Перелейте взбитую массу на большой противень (33 x 45 см), застеленный бумагой для выпечки и смазанный сливочным маслом.
  3. Поставьте в духовку примерно на 5 часов сушиться при температуре 110 градусов.
  4. Проверьте духовку и на середине готовки (через 2,5 часа) переверните противень другой стороной, чтобы основа получилась равномерно пропеченной.
  5. Повторно проверьте через 2 часа, возможно к тому моменту уже слой застынет и будет готов.
  6. Достаньте противень из духовки, и подождите, пока остынет персиковый корж.

Приготовление творожного крема:

  1. Сливочное масло соединяем с творожной массой и взбиваем миксером до однородной консистенции, постепенно всыпая сахарную пудру и ванильный пудинг.
  2. Готовый крем отправить на 15-20 минут в холодильник.
  3. Готовый крем аккуратно нанести на персиковую основу.
  4. Сформировать рулет и нарезать на порционные кусочки.

Десерт из персиков с творогом готов! Приятного аппетита!

Больше по теме: Апельсиновое печенье — рецепт от Татьяны Литвиновой

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Десерт из переспевших персиков от Лизы Глинской

Простой персиковый десерт от Лизы Глинской готовится с творогом. Читайте пошаговый рецепт приготовления десерта из персиков с творогом. Это лакомство понравится всей вашей семье.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить