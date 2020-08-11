Энергетические батончики от Марины Шевченко
11.08.2020
Каждое утро вы просыпаетесь, но еще минут 15 не в состоянии открыть глаза? Эта проблема знакома многим, и решается она с помощью обычного… энергетического батончика! Как приготовить так называемую «халву» с отрубями и семенами, которая наполнит вас энергией на весь день, рассказала наш кулинарный эксперт Марина Шевченко!
Ингредиенты:
- Пшеничные отруби – 30 г
- Изюм без косточек – 100 г
- Семечки подсолнуха – 150 г
- Черный шоколад – 100 г
Больше по теме: Детские бисквиты-зверушки от Анны Мажник
Приготовление батончика:
- Сырые, очищенные от шелухи семечки обжарьте в течение 5 минут на сухой сковороде.
- Добавьте к ним пшеничные отруби и держите на огне еще 10 минут.
- Изюм положите в кипящую воду и варите 30–60 секунд. Слейте воду.
- Семена с отрубями и изюм поместите в кухонную машину.
- Растопите в микроволновке плитку черного шоколада и вылейте его в кухонную машину к смеси. Взбейте до однородной массы.
- Разложите на столе пищевую пленку. В центр вылейте смесь, растягивая ее по длине. Накройте пленкой, создавая руками форму колбаски.
- Поставьте батончики в холодильник на один час.
Больше по теме: Квашеная капуста быстрого приготовления
Приятного аппетита!
Video: Энергетические батончики от Марины Шевченко
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=