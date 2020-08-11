Каждое утро вы просыпаетесь, но еще минут 15 не в состоянии открыть глаза? Эта проблема знакома многим, и решается она с помощью обычного… энергетического батончика! Как приготовить так называемую «халву» с отрубями и семенами, которая наполнит вас энергией на весь день, рассказала наш кулинарный эксперт Марина Шевченко!

Ингредиенты:

Пшеничные отруби – 30 г

Изюм без косточек – 100 г

Семечки подсолнуха – 150 г

Черный шоколад – 100 г

Больше по теме: Детские бисквиты-зверушки от Анны Мажник

Приготовление батончика:

Сырые, очищенные от шелухи семечки обжарьте в течение 5 минут на сухой сковороде. Добавьте к ним пшеничные отруби и держите на огне еще 10 минут. Изюм положите в кипящую воду и варите 30–60 секунд. Слейте воду. Семена с отрубями и изюм поместите в кухонную машину. Растопите в микроволновке плитку черного шоколада и вылейте его в кухонную машину к смеси. Взбейте до однородной массы. Разложите на столе пищевую пленку. В центр вылейте смесь, растягивая ее по длине. Накройте пленкой, создавая руками форму колбаски. Поставьте батончики в холодильник на один час.

Больше по теме: Квашеная капуста быстрого приготовления

Приятного аппетита!

Video: Энергетические батончики от Марины Шевченко Как приготовить энергетические батончики? Рецепт приготовления батончиков для энергии в домашних условиях - читайте в материале