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Холодный огуречный суп с семгой: рецепт приготовления от Юрия Негрича

11.08.2020

Лучший обед летом – холодный суп. Мы уже научили вас готовить холодный гороховый суп и турецкий суп «Джаджик». Сегодня же предлагаем узнать, как готовить холодный огуречный суп с семгой. Это блюдо удивит вас не только своим вкусом, но и быстротой приготовления. Всего 10 минут – и суп готов! Предлагаем вашему вниманию  рецепт холодного огуречного супа с семгой от участника самого кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 500-600 г
  • Укроп – 20-30 г
  • Натуральный йогурт или минеральная вода – 200 мл
  • Копченая или слабосоленая семга – 200 г
  • Лимонный сок, соль по вкусу
  • Креветки – 100 г
  • Смородина красная – 100 г

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Приготовление:

  1. Для начала нужно очистить огурцы от кожуры, разрезать пополам и удалить семена.
  2. Мякоть нарезать маленькими кубиками, чуть посыпать солью и оставить на час в прохладном месте, пока огурцы не пустят сок.
  3. Огурцы вместе с соком измельчить в блендере до однородной массы.
  4. После этого добавить йогурт или минеральную воду, сок лимона и соль. Поставить в холодильник на минут сорок. Главное, чтобы наш суп охладился достаточно хорошо.
  5. Перед подачей добавить семгу, нарезанную небольшими кубиками, и посыпать рубленым укропом.

Этот рецепт хорош еще тем, что вполне можно импровизировать: использовать копченую или слабосоленую рыбу, семгу можно заменить форелью, йогурт минералкой, а укроп базиликом.

Приятного аппетита!

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