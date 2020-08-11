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Рецепт маринованного перца по-испански

11.08.2020

Маринованный перец чили – национальное блюдо в Испании. Рецепт  его приготовления очень простой, но в меню украинских ресторанов такого не найти. Как приготовить маринованный перец по-испански и порадовать своих близких восхитительным вкусом блюда? Читайте в нашем материале рецепт приготовления от экспертов проекта «Все буде добре»

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Маринованный перец чили по-испански

Ингредиенты:

  • перец чили ‒ 350 г
  • зелень кинзы ‒ 3 вет.
  • зелень укропа ‒ 3 вет.
  • зелень мяты ‒ 1 вет.
  • чеснок ‒ 1 гол.
  • уксус винный (или яблочный) ‒ 100 мл
  • соль ‒ 1 ч. л.
  • сахар ‒ 2 ч. л.
  • кориандр горошком ‒ 2 ч. л.
  • черный перец горошком ‒ 5‒6 шт.
  • душистый перец горошек ‒ 2‒3 шт.
  • гвоздика ‒ 1‒2 шт.
  • лавровый лист ‒ 2‒3 шт.

рецепт, чили

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Приготовление:

  1. Перец вымыть, проткнуть тонким ножом насквозь в районе плодоножки.
  2. Положить стручки в большой кастрюле и залить кипятком. Выдержать под крышкой 5 минут, воду слить и еще раз залить кипятком. Так сделать три раза.
  3. С веточек зелени оборвать все листочки.
  4. Чеснок разобрать на дольки, не очищая их.
  5. В кастрюлю налить 0,5 литра воды. Добавить соль, сахар, кориандр, гвоздику, перец черный, душистый горошек, лавровый лист, чеснок, зелень. Половину душистого и черного перца измельчить.
  6. Довести маринад до кипения, добавить 100 мл винного уксуса. Проварить 2‒3 минуты, снять кастрюлю с огня и дать маринаду настояться 5 минут.
  7. В стерилизованную банку на дно выложить зелень и чеснок из маринада. Сверху выложить перцы.
  8. Залить маринадом так, чтобы в банку попали все специи. Законсервировать и укутать в теплую ткань.

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Video: Рецепт маринованного перца по-испански

Как приготовить маринованный перец чили по-испански? Рецепт в домашних условиях. Маринованный перец чили по-испански - пошаговый рецепт

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