Маринованный перец чили – национальное блюдо в Испании. Рецепт его приготовления очень простой, но в меню украинских ресторанов такого не найти. Как приготовить маринованный перец по-испански и порадовать своих близких восхитительным вкусом блюда? Читайте в нашем материале рецепт приготовления от экспертов проекта «Все буде добре».

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Маринованный перец чили по-испански

Ингредиенты:

перец чили ‒ 350 г

зелень кинзы ‒ 3 вет.

зелень укропа ‒ 3 вет.

зелень мяты ‒ 1 вет.

чеснок ‒ 1 гол.

уксус винный (или яблочный) ‒ 100 мл

соль ‒ 1 ч. л.

сахар ‒ 2 ч. л.

кориандр горошком ‒ 2 ч. л.

черный перец горошком ‒ 5‒6 шт.

душистый перец горошек ‒ 2‒3 шт.

гвоздика ‒ 1‒2 шт.

лавровый лист ‒ 2‒3 шт.

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Приготовление:

Перец вымыть, проткнуть тонким ножом насквозь в районе плодоножки. Положить стручки в большой кастрюле и залить кипятком. Выдержать под крышкой 5 минут, воду слить и еще раз залить кипятком. Так сделать три раза. С веточек зелени оборвать все листочки. Чеснок разобрать на дольки, не очищая их. В кастрюлю налить 0,5 литра воды. Добавить соль, сахар, кориандр, гвоздику, перец черный, душистый горошек, лавровый лист, чеснок, зелень. Половину душистого и черного перца измельчить. Довести маринад до кипения, добавить 100 мл винного уксуса. Проварить 2‒3 минуты, снять кастрюлю с огня и дать маринаду настояться 5 минут. В стерилизованную банку на дно выложить зелень и чеснок из маринада. Сверху выложить перцы. Залить маринадом так, чтобы в банку попали все специи. Законсервировать и укутать в теплую ткань.

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Video: Рецепт маринованного перца по-испански Как приготовить маринованный перец чили по-испански? Рецепт в домашних условиях. Маринованный перец чили по-испански - пошаговый рецепт