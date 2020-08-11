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Варенье из огурцов на зиму: рецепт вкусного лакомства

11.08.2020

Любите варенье, но лакомство из фруктов и ягод уже надоело? Варенье из огурцов не только поразит вас удивительным вкусом, но и сэкономит ваши деньги! Кто сказал, что варенье делают только из фруктов? Экспериментируем вместе! Пошаговый рецепт варенья из огурцов читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Переспевшие огурцы – 1 кг
  • Лимон – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Сахар – 500 г
  • Гвоздика – 4 шт.
  • Лимонная кислота – ¼ ч. л.
  • Ванильный сахар, розмарин, корица – по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить огурцы от кожицы и нарезать кубиками.
  2. С лимона снять цедру, очистить от белой шкурки, вынуть косточки и нарезать.
  3. Шкурку апельсина отварить отдельно.
  4. К цитрусовым добавить сахар и варить 20 минут.
  5. Добавить огурцы и специи.
  6. Проварить варенье 10 минут.
  7. Разлить по баночкам.

Приятного аппетита!

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