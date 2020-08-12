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Как приготовить рыбу на мангале: рецепт Ольги Мартыновской

12.08.2020

Вы ещё не знаете, как приготовить рыбу на мангале, чтобы было недорого, сытно и смотрелось нескучно? Победительница «МастерШеф»-3 Ольга Мартыновская предложила рецепт рыбных спиралек с морковью.

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рыба на мангале

Ингредиенты:

  • Скумбрия свежемороженая – 4 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Соевый соус – 6 ст. л.
  • Лимон – ½ шт.
  • Соль, перец – по вкусу

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рыба на мангале

Как приготовить рыбу на мангале спиральками:

  1. Отделить голову скумбрии и профилировать рыбу.
  2. Добавить соевый соус, соль, перец, сок половины лимона.
  3. Морковь нарезать тонкими пластинами и свернуть рулончиками.
  4. Сверху завернуть филе спиральками в разные стороны. Закрепить шампуром.
  5. Отправить на мангал и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Video: Как приготовить рыбу на мангале: рецепт Ольги Мартыновской

Как приготовить рыбу на мангале? Рецепт рыбных спиралек на мангале - оригинальный и вкусный способ приготовить рыбу на мангале

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