Запеканка из кабачков – это диетическое вкусное блюдо. Кулинарные эксперты программы «Все буде добре» поделились рецептом запеканки с остренькими кабачками. Читайте, как приготовить запеканку из кабачков, в материале.



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Ингредиенты:

Кабачки – 7 шт. (среднего размера)

Сливки 15% жирности – 100 г

Творог 1% жирности – 500 г

Сыр твердый Эмменталь– 200 г

Перец чили свежий – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Для маринада:

Чеснок – 3 зуб.

Оливковое масло – 100 мл

Сахар – 2.ч.л.

Соль – 0,5 ч. л.

Уксус (бальзамико) – 3 ст. л. (можно заменить обычным уксусом – бальзамик дает оригинальный вкус)

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Приготовление:

5 кабачков нарезать вдоль на тонкие слайсы, засолить и оставить на 10 – 15 минут. Из чеснока, масла, сахара, уксуса, соли, перца и зелени приготовить маринад. 2 оставшихся кабачка нарезать тонкими узкими полосками и замариновать на 2 – 3 часа. В кастрюле разогреть сливки, добавить творог и нагреть до полного растворения. Натереть твердый сыр и тоже добавить в массу, нагревать до растворения. Разрезать перец чили и окунуть в сыр на несколько секунд (по вкусу). Яйцо взбить миксером и влить его в сырную массу. Кабачки промыть от соли и выложить в форму вместо теста. Сырную массу вылить сверху на основу из кабачков. Достать из маринада полоски кабачков и выложить на запеканку. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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Video: Запеканка из кабачков по рецепту експертов «Все буде добре» Запеканка из кабачков: рецепт, по которому можно приготовить вкусное и диетическое блюдо. Как приготовить запеканку из кабачков с творогом и сыром