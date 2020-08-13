Маринованные огурцы: рецепты на зиму
13.08.2020
Маринованные огурцы с виноградом
Ингредиенты:
- Огурцы — 700 г
- Виноград кислых сортов — 100 г
- Листья винограда — 2 шт.
- Чеснок — 4 зуб.
- Петрушка — 3 шт.
- Корень хрена — 40 г
- Листья хрена — 1 шт.
- Соцветия укропа — 2 шт.
- Перец чили — 0,25 стручка
Для маринада:
- Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Перец черный горошек — 5 шт.
- Перец душистый горошек — 5 шт.
- Лавровый лист — 3 шт.
Способ приготовления:
- В предварительно вымытую и стерилизованную банку положить листья винограда, хрена, соцветия укропа, зелень петрушки.
- Добавить измельченный корень хрена, перец чили и разрезанные зубчики чеснока.
- Плотно заложить огурцы в банку, заполняя просветы виноградными ягодами.
- Ошпарить дважды огурцы и вылить ту же жидкость в кастрюлю. Всыпать соль, сахар, положить лавровый лист, черный и душистый перец горошком.
- Перемешать и прокипятить. Залить ошпаренные огурцы маринадом.
Маринованные огурцы с красной смородиной
Ингредиенты:
- Огурцы — 700 г
- Красная смородина — 100 г
- Листья смородины — 3 шт.
- Листья вишни — 3 шт.
- Чеснок — 2 зуб.
- Соцветия укропа — 1 шт.
Для маринада:
- Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл
- Сок красной смородины — 200 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Перец черный горошек — 5 шт.
- Перец душистый горошек — 5 шт.
- Лавровый лист — 3 шт.
Способ приготовления:
- Заложить в банку листья смородины, вишни, соцветия укропа, разрезанный чеснок, огурцы и виноград. Дважды ошпарить.
- Влить в воду из-под ошпаренных огурцов сок красной смородины, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец горошком.
- Прокипятить и залить маринад в банку.
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Маринованные огурцы с томатной пастой и корицей
Ингредиенты:
- Огурцы — 700 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Лук — 1 шт.
- Соцветия укропа — 1 шт.
- Листья хрена — 1 шт.
Для маринада:
- Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл
- Томатная паста — 300 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Перец черный горошек — 5 шт.
- Перец душистый горошек — 5 шт.
- Лавровый лист — 3 шт.
- Корица — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- На дно банки положить разрезанный чеснок, листья хрена и соцветия укропа.
- Лук, нарезанный кольцами, заложить в банку вместе с огурцами и дважды ошпарить.
- В жидкости из-под ошпаренных огурцов разбавить томатную пасту, всыпать соль, сахар, корицу, положить лавровый лист, черный и душистый перец горошком. Прокипятить и залить в банку.
- Все три банки огурцов, накрытых крышками, стерилизовать 15 минут. Достать из кипятка и закатать.
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