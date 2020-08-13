Если вы не знали, дыню можно законсервировать на зиму. Мы подготовили для вас простой и невероятно вкусный рецепт, который позволит вам и зимой лакомиться летним вкусом. Читайте рецепт консервированной дыни от экспертов «Все буде добре» в материале.



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Ингредиенты:

Дыня – 1 шт.

Сахар – 4-5 ст. л.

Корень имбиря – 50 г

Лимонная кислота – щепотка.

Вода

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Приготовление:

Обмыть дыню, очистить от кожуры и нарезать кубиком. Имбирь обмыть, очистить от кожуры. Нарезать тонкими ломтиками. В чистые банки отправить дыню и имбирь. Затем засыпать сахаром и лимонной кислотой. Залить кипятком банки и накрыть крышками. Отправить банки в кастрюлю с теплой водой. Отправить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Сделать тише огонь и накрыть крышкой кастрюлю. Стерилизовать банку 5-7 минут. Достать банки и закатать.

Приятного аппетита!

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