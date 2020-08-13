Консервированная дыня: простой рецепт на зиму
13.08.2020
Если вы не знали, дыню можно законсервировать на зиму. Мы подготовили для вас простой и невероятно вкусный рецепт, который позволит вам и зимой лакомиться летним вкусом. Читайте рецепт консервированной дыни от экспертов «Все буде добре» в материале.
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Ингредиенты:
- Дыня – 1 шт.
- Сахар – 4-5 ст. л.
- Корень имбиря – 50 г
- Лимонная кислота – щепотка.
- Вода
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Приготовление:
- Обмыть дыню, очистить от кожуры и нарезать кубиком.
- Имбирь обмыть, очистить от кожуры. Нарезать тонкими ломтиками.
- В чистые банки отправить дыню и имбирь. Затем засыпать сахаром и лимонной кислотой.
- Залить кипятком банки и накрыть крышками.
- Отправить банки в кастрюлю с теплой водой.
- Отправить кастрюлю на огонь и довести до кипения.
- Сделать тише огонь и накрыть крышкой кастрюлю.
- Стерилизовать банку 5-7 минут.
- Достать банки и закатать.
Приятного аппетита!
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