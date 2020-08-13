Татьяна Литвинова поделилась рецептом легкого в приготовлении и невероятно вкусного творожного торта с малиной. Никакого выпекания – всего 10 минут, чтобы лакомство настоялось в холодильнике, и десерт готов! Читайте рецепт торта с малиной в материале.

Творожный торт без выпечки с малиной сможет приготовить даже самая ленивая хозяйка. Минимум усилий – максимум удовольствия. Записывайте вкусный рецепт творожного торта:

Ингредиенты для коржа:

Овсяное печенье – 500 г

Сливочное масло – 150-200 г

Ингредиенты для творожной прослойки:

Домашний творог – 450-500 г

Ягоды малины – 300 г

Ванильный сахар – 10 г

Сахарный песок – 125 г

Сметана – 200 г (зависит от сухости творога: чем влажнее творог, тем меньше сметаны)

Желатин быстрорастворимый – 20 г

Ингредиенты для верхнего слоя с желе:

Пачка желе малинового

Вода

Ягоды малины для украшения

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Приготовление:

Печенье раскрошить. Затем смешать его с размягченным сливочным маслом. Разъемную форму смазать маслом. Далее выложить получившуюся смесь. Затем залить желатин водой и оставить набухать. Творог выложить в кухонную машину, взбить до однородности. Добавить сахар, ванильный сахар, сметану и ягоды. Часть ягод оставить для украшения. Взбить до однородной массы. Желатин растопить на водяной бане до жидкого состояния. Затем влить осторожно желатин в творожную массу и перемешать. Залить ею сверху корж из печенья. Выложить шар малины, затем снова залить смесь и выложить ягоды. Поставить творожный пирог в холодильник. Далее растворить пачку желе в воде. Осторожно вылить часть желе и поставить в морозильную камеру, чтобы схватилось. Затем заливаем остальное желе и ставим в холодильник до полного остывания. Творожный торт готов!

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Video: Творожный торт без выпечки с малиной: рецепт Татьяны Литвиновой Как приготовить вкуснейший творожный торт без выпечки с малиной рассказала Татьяна Литвинова. Читайте рецепт творожного торта с малиной без выпечки