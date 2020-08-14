Cегодня мы предлагаем вам приготовить шашлык из кабачков с белым мясом. Эксперт «Все буде добре» кулинар Игорь Мисевич уверяет, что это блюдо станет отличной альтернативой привычному мясному шашлыку! Читайте рецепт в материале.



Ингредиенты:

Молодые кабачки – 2 шт.

Грудка куриная – 1 шт.

Сыр твердый – 50-80 г

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Базилик – несколько листиков

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Для соуса:

Помидор печеный – 1 шт.

Болгарский перец (печеный) красный – 1 шт.

Овощной бульон – 100 мл

Соль, перец

Паприка сладкая

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Приготовление:

Молодые кабачки нарезать полосками (толщина — около 0,5 см). Бросить в кипяток на 2-3 минуты. Тогда кабачки смягчатся и будут легко скручиваться в рулеты. Филе курицы нарезать тонкими длинными полосками. Слегка отбить. Посолить, поперчить. Добавить толченый чеснок, все перемешать. И оставить мясо мариноваться (10-15 минут). Смягченные кабачки смазать соусом, выложить полоски куриного филе, смазать их соусом, выложить листочки базилика, накрыть полосками сыра. Скрутить рулетики. Сколоть их деревянными шпажками и запекать при температуре 180 градусов 25 минут.

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Video: Шашлык из кабачков от Игоря Мисевича Шашлык из кабачков - полезная и вкусная альтернатива. Приготовьте шашлык из кабачков с куриным филе и чесноком под соусом из болгарского перца и помидоров. Полный рецепт - в материале