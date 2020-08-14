Виноградно-яблочного смузи — не только очень полезный коктейль, но и может легко заменить ужин! Прекрасная альтернатива для тех, кто следит за своим питанием. Как приготовить смузи из винограда и яблок, читайте в материале.

Ингредиенты:

Яблоко – 2 шт.

Банан – 1 шт.

Виноград «Кишмиш» – 200 г

Зеленый чай – 200 мл

Имбирь – 15 г

Мёд – 1 ст.л.

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Приготовление:

Очистить банан от кожуры, нарезать. Срезать верх яблока, очистить сердцевину. Имбирь нарезать тонкими слайсами. Измельчить в блендере виноград, охлажденный зеленый чай, мёд и имбирь. Подавать в яблоке.

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Video: Виноградно-яблочный смузи: рецепт пошагово Виноградно-яблочный смузи полезный и может заменить ужин. Как приготовить виноградно-яблочный смузи? Читайте в нашем материале