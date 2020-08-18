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Десерты из персиков: топ-3 вариантов приготовления

18.08.2020

Десерты из персиков — одно из лучших сезонных лакомств. Персики хорошо сочетаются с мороженым, ванилью и многими фруктами. Предлагаем вашему вниманию вкусные рецепты десертов из персиков. Пошаговые технологии приготовления ищите в нашем материале.

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Ingredients for baking fruit pie on white table. Top view.

Пирог «Янтарная Чакката»

Ингредиенты:

  • Персики — 4 шт.
  • Яблочный сок — 500 мл
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Мука — 100 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — 250 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Желатин — 20 г
  • Мандариновый или апельсиновый сок — 300 мг

Приготовление:

  1. Персик нарезать дольками.
  2. Для сиропа выдавить из мандаринов сок, процедить. Вылить в кастрюльку, добавить сахар, прокипятить.
  3. Положить в кастрюлю дольки персика, варить в сиропе на маленьком огне до прозрачности, 5–7 мин.
  4. Снять персики с огня, оставить в мандариновом сиропе еще на полчаса.
  5. Приступить к приготовлению теста. Взбить масло с сахаром до бела. Добавить поочередно яйца, муку, разрыхлитель и перемешать до однородной массы.
  6. Застелить дно формы для выпечки пергаментной бумагой, вылить туда тесто. Добавить в тесто персики, хорошо вдавливая их внутрь. Выпекать при температуре 160 °C 30–35 мин.
  7. Готовый пирог остудить, распределить оставшиеся дольки персика по поверхности.
  8. Смешать яблочный сок, мандариновый сироп и слегка нагреть.
  9. Растворить желатин в яблочном соке и полить пирог.

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Персиковое фламбе с персиково-грушевым сорбетом

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Ингредиенты:

  • Персики — 4 шт.
  • Груши — 2 шт.
  • Мед — 2 ст. л.
  • Карри — ⅓ ч. л.
  • Ванилин — ¼ ч. л.
  • Сухое белое вино — 100 мл
  • Лимон — ½ шт.
  • Ром или коньяк — 10 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Мята

Приготовление:

  1. Фрукты очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками. Вино выпарить на треть.
  2. Взбить два персика и груши в блендере вместе с медом, карри, ванилином, выпаренным вином до однородной консистенции.
  3. Оставить смесь в морозилке до затвердевания, перемешивая каждые 30 мин.
  4. На горячую сковородку высыпать сахар, довести до карамелизации. Добавить сливочное масло, оставшиеся нарезанные персики. Все вместе тушить 1–2 мин.
  5. Снять с огня. Полить ромом или коньяком и сразу поджечь.
  6. Подавать фламбированные персики вместе с персиково-грушевым сорбетом, украсить мятой.

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Десерт «Персик «Эскафье»

Ингредиенты:

  • Мороженое — 150–200 г
  • Персики — 3–4 шт.
  • Сахар — 250 г
  • Ванильный экстракт
  • Цедра с лимона
  • Свежая малина — 200 г
  • Сахарная пудра — 200 г
  • Миндальная стружка

Приготовление:

  1. Сироп из сахара и воды довести до кипения, постоянно помешивая.
  2. Персики разрезать, удалить косточки. Выложить фрукты в сироп, добавить ванильный экстракт.
  3. Проварить персики на слабом огне 15 мин., чтобы они стали мягкими.
  4. Снять посуду с огня, дать фруктам немного остыть.
  5. Достать персики из сиропа и выкладывать в порционную посуду — креманки, бокалы, тарелки — выемкой вверх.
  6. Малину и сахарную пудру измельчить в блендере до состояния пюре, затем протереть через сито.
  7. Для приготовления лимонных цукатов цедру нужно залить водой так, чтобы она покрыла будущие цукаты. Проварить трижды, после каждого раза сливая воду и заливая новой.
  8. На четвертый раз добавить сахарную пудру и варить, пока цедра не станет мягкой.
  9. На каждую половинку персика положить шарик мороженого, сверху полить малиновым соусом, посыпать лепестками резаного миндаля и цукатами.

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Video: Десерты из персиков: топ-3 вариантов приготовления

Десерты из персиков - рецепт приготовления в разных вариациях. Топ-3 рецептов десертов из персиков

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