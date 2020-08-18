Как сделать праймер для лица своими руками: рецепт Анны Гуараны
Как сделать праймер для лица своими руками, знает эксперт «Все буде добре» Анна Гуарана! С проблемой жирного блеска на коже известный хореограф знакома не понаслышке. Праймер для лица по ее личному рецепту позволяет коже оставаться матовой до 12 часов, даже в условиях активного движения! Как сделать праймер для лица своими руками, читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- детский крем – 1 ч. л.
- цинковая мазь – ¼ ч. л.
- рисовая мука – ¼ ч. л.
- кукурузный крахмал – ¼ ч. л.
Приготовление праймера:
- Как основу берём обычный детский крем.
- Добавляем к крему ¼ ч. л. цинковой мази – это тот ингредиент, который вбирает излишки кожного сала.
- Берём рисовую муку, лучше специально её поискать, так как самостоятельно измельчить рис не подходит – частички выйдут слишком крупными.
- Замешиваем эти ингредиенты с кукурузным крахмалом.
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Применение праймера:
Из такого количества составляющих, как указано в рецепте, получается 30 г продукта. Упаковываем в маленькую баночку. Средства хватит на полгода применения.
Для нанесения под макияж нужно взять небольшую горошину средства и распределить по лицу массажными линиями, двигаясь ото лба к щекам и подбородку, не забывая проработать зону у носа. Средство нужно наносить подушечками пальцев, втирающими и вбивающими движениями.
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