Как сделать праймер для лица своими руками, знает эксперт «Все буде добре» Анна Гуарана! С проблемой жирного блеска на коже известный хореограф знакома не понаслышке. Праймер для лица по ее личному рецепту позволяет коже оставаться матовой до 12 часов, даже в условиях активного движения! Как сделать праймер для лица своими руками, читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

детский крем – 1 ч. л.

цинковая мазь – ¼ ч. л.

рисовая мука – ¼ ч. л.

кукурузный крахмал – ¼ ч. л.

Приготовление праймера:

Как основу берём обычный детский крем. Добавляем к крему ¼ ч. л. цинковой мази – это тот ингредиент, который вбирает излишки кожного сала. Берём рисовую муку, лучше специально её поискать, так как самостоятельно измельчить рис не подходит – частички выйдут слишком крупными. Замешиваем эти ингредиенты с кукурузным крахмалом.

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Применение праймера:

Из такого количества составляющих, как указано в рецепте, получается 30 г продукта. Упаковываем в маленькую баночку. Средства хватит на полгода применения.

Для нанесения под макияж нужно взять небольшую горошину средства и распределить по лицу массажными линиями, двигаясь ото лба к щекам и подбородку, не забывая проработать зону у носа. Средство нужно наносить подушечками пальцев, втирающими и вбивающими движениями.

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Video: Как сделать праймер для лица своими руками: рецепт Анны Гуараны Как сделать праймер для лица своими руками? Праймер для лица своими руками научила нас делать Анна Гуарана