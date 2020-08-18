Вы привыкли что арбуз – это сладкое лакомство, но никогда не задумывались о том, что его можно солить? Наш эксперт Женя Поливода научит вас, как замариновать арбуз по рецепту его бабушки! Маринованный арбуз с перцем непременно порадует вашу семью в зимние холода, когда так хочется чего-то летнего!

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Ингредиенты:

Арбуз – 2 кг

Болгарский перец – 2-3 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Смесь перцев (горошком) – 8 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Горчичный порошок – 1 ч. л.

Сельдерей (стебель) – 2-3 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Соль (каменная) – 1 ст. л.

Лимонная кислота – 1 ч. л.

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Приготовление:

Арбуз нарезать кусочками, не снимая шкурку. Перец нарезать полосками, сельдерей полукольцами. Поместить слоями в стерилизованную банку арбуз, перец, сельдерей, специи и горчицу. Залить кипятком, дать настояться 20 минут. Слить воду, добавить в нее соль, сахар, кипятить 2 минуты, добавить лимонную кислоту. Влить маринад в банку, закатать и перевернуть. Обернуть банки полотенцем.

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