«Вишисуаз»: рецепт французского супа-пюре
18.08.2020
Хотите насладиться нежным, пикантным сливочным вкусом, который заставит забыть обо всем на свете? Тогда приготовьте французский суп-пюре «Вишисуаз»! Это восхитительное блюдо удивит вас своим вкусом и простотой приготовления. А еще этот суп можно есть холодным – отличный вариант для жары. Как приготовить французский суп «Вишисуаз», рассказал победитель «МастерШеф»-4 Евгений Злобин.
Ингредиенты:
- Лук-порей – 2 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Сливочное масло – 30 г
- Растительное масло – 10 мл
- Бульон куриный – 1 л
- Сливки 20% – 200 мл
- Перец белый, соль
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Приготовление:
- Порей (белую часть) и репчатый лук мелко нарезать.
- В сотейнике растопить сливочное масло, добавить растительное масло, обжарить репчатый лук до прозрачности. Затем добавить порей, также обжарить до прозрачности.
- Картофель нарезать мелкими кубиками и добавить к луку, массу залить куриным бульоном и томить на медленном огне 15–20 минут.
- Предварительно остудить массу, взбить блендером до пюреобразного состояния, постепенно добавить сливки, охладить.
- Подавать можно как теплым, так и охлажденным.
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Video: «Вишисуаз»: рецепт французского супа-пюре
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