Сегодня пришел черёд проявлять свои кулинарные таланты третьей конкурсантке конкурса народных кондитеров – Светлане Панасюк! Участница намерена поразить своей техникой оформления куличей разновидностью глазури «айсинг», который делается в виде росписи, а также показать, как украсить кулич разноцветными вариантами айсинга. Сделайте и вы свой кулич красивым и выделяющимся среди других!

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