Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Как красиво украсить кулич: техника «айсинг»

Сегодня вы узнаете, как красиво украсить кулич в технике «айсинг», а научат вас этому народные кондитеры Все Буде Добре
Смотрите также
Выпуск 117 |Часть 1 |27.12.2018| 2018
Нужно ли врать детям про Деда Мороза?...
Выпуск 117 |Часть 2 |27.12.2018| 2018
Как украсить дом на Новый год?...
Выпуск 117 |Часть 3 |27.12.2018| 2018
Мексиканский соус из шоколада к мясу...
Выпуск 117 |Часть 4 |27.12.2018| 2018
Как изменить внешность с помощью косметики?...
Выпуск 117 |Часть 5 |27.12.2018| 2018
Теория лжи от 27.12.2018...
Выпуск 116 |Часть 1 |26.12.2018| 2018
Как выбрать соленую рыбу...
Выпуск 999 | 12.04.2017 | 2017

Сегодня пришел черёд проявлять свои кулинарные таланты третьей конкурсантке конкурса народных кондитеров – Светлане Панасюк! Участница намерена поразить своей техникой оформления куличей разновидностью глазури «айсинг», который делается в виде росписи, а также показать, как украсить кулич разноцветными вариантами айсинга. Сделайте и вы свой кулич красивым и выделяющимся среди других!

Ещё больше полезных сюжетов смотрите онлайн в выпуске Все Буде Добре — 12 апреля!

Смотрите больше интересных видео в наших разделах здесь!    

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить