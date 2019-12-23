Ви не зловживаєте алкоголем, але після святкового вечора все одно настає важке похмілля? То, може, річ у тому, що ви, як і більшість, просто не тим закусуєте? Нарколог та психотерапевт Валерій Патонич стверджує, що існують недопустимі поєднання напоїв і закусок, які вживає кожен з вас! Чим закусувати алкоголь під час Нового року 2020, читайте в матеріалі.

Безумовно, що є продукти, які категорично не можна вживати з алкоголем. Неправильні поєднання можуть спричиняти не лише отруєння, а й такі захворювання, як панкреатит, печію, запалення підшлункової та інші неприємні речі.

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Чим не можна закусувати алкоголь

Шампанське, молочний шоколад і апельсин. Шоколад разом з шампанським вживати не рекомендовано, оскільки це може нашкодити підшлунковій та спричинити панкреатит. Алкоголь активує спазм вірсунгової протоки. Шоколад, навпаки, викликає зворотну реакцію, блокує спустошення вмісту цієї протоки. В результаті підшлункова залоза запалюється і людина отримує гострий панкреатит.

Порада експерта. Відмовитись від молочного штучного шоколаду. Поєднувати шампанське можна лише з екстрачорним шоколадом, оскільки він більш натуральний і не містить штучних жирів. Цитрусові також не варто вживати з шампанським. Це може викликати печію.

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Лікер (буряковий) та добре просмажене м’ясо. Вино та запечене м’ясо. Смажена їжа чинить сильне навантаження на жовчний міхур. Білкову їжу, зокрема різне м’ясо, поєднувати з солодкими настоянками або десертними винами не рекомендую. Інакше буде ускладнено секрецію шлункового соку, через що м’ясо проскочить через шлунок і впаде в кишечник не перетравленим.

Порада експерта. Варто взагалі відмовитись від смаженого, гострого та жирного за святковим столом.

Горілка, квашені огірки та помідори. Хоча всі звикли закусувати горілку маринованими огірками та помідорами, але це просто жах для вашого шлунка! Мариновані огірки, помідори не можна вживати з міцними напоями, бо там є оцтова кислота. З алкоголем це підвищує негативний вплив на печінку. Може спричинити панкреатит та створить сильне навантаження на нирки. Гостре та мариноване разом з алкоголем міцніше 40 градусів може спричинити опік слизової шлунку або стравоходу та гастрит.

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Правильні закуски до алкоголю

Коньяк та копчене м’ясо. Коньяк і копчене м’ясо добре поєднуються, якщо м’ясо натурального копчення без додавання хімічних барвників.

Шампанське та суші. Це також чудовий вибір! Білкова їжа чудово «дружить» з шампанським. Також ідеальними будуть сир, варена птиця та риба, морепродукти. Білки довго перетравлюються, організм довго ситий і п’яніє не так швидко.

Вино та сир. Вино та сир – класичне поєднання. Гадаєте, воно безпечне? Безумовно! Вино із сиром гарно гармонують не лише за смаковими якостями, а й у шлунку! В сирі є кальцій, який допомагає засвоювати поліфеноли (корисні речовини, що містяться у винограді) з вина.

Горілка та квашена капуста. Ідеально підійдуть малосольні огірки та квашена капуста. Бо в них немає оцту. Також підійдуть тушковані овочі та копченості, а головне – вінегрет! Варені овочі та овочі на пару абсорбують алкоголь і зменшують навантаження на шлунково-кишковий тракт. Їх можна вважати своєрідною заміною активованого вугілля. А ще протипоказано вживати з будь-яким алкоголем свіжі помідори! Вони зупиняють травлення. Кетчуп, однак, вживати можна, бо там помідори вже оброблені.

Шампанське та салат зі свіжих овочів. Свіжі овочі добре поєднуються з шампанським, доповнюють смак один одного. В жодному разі не можна вживати салат зі свіжих овочів, заправлений майонезом, та з яйцями в його складі. Через обволікаючі властивості майонезу та яєць зникає смак шампанського. Також це спричиняє важкість у шлунку і навантаження на підшлункову.

Чим запивати алкоголь? Експерт «Все буде добре» радить не запивати алкоголь газованими напоями, бо це спровокує важке похмілля. Не можна після алкоголю вживати каву, бо є небезпека гіпертонічного кризу, спазму судин головного мозку.

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