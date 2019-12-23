Фіналістка 6 сезону «МастерШеф. Професіонали» Катя Пєскова розповіла для «Все буде добре» дуже цікавий рецепт. Чим начинити тарталетки, щоб смак був неперевершеним? Як приготувати ідеальне пісочне тісто для страви? Детальний рецепт домашніх тарталеток читайте в матеріалі.

Тісто пісочне

Інгредієнти:

Борошно – 250 г

Цукрова пудра – 95 г

Сіль – 3 г

Вершкове масло (холодне) – 150 г

Яйця – 60 г

Приготування:

Змішати всі сухі інгредієнти, додати масло і вимішати до стану крихти. Потім додати яйця і швидко замісити тісто. Розкатати між двома шарами пергаменту і поставити в холодильник. Коли тісто охолоне, сформувати тарталетки і знову поставити в холодильник. Випікати за температури 160–170 градусів до золотистого кольору. Приблизно 20–25 хвилин.

Мус на основі моркви

Інгредієнти:

Желатин – 3 г

Вершки 33% – 175 г

Морква (дуже дрібно нарізана) – 85 г

Цукор – 42 г

Кориця – 3 г

Білий шоколад – 70 г

Приготування:

Замочити желатин 1 до 5. Зварити морквяне пюре вершки + морква + цукор + кориця. Варити до м’якості моркви, постійно помішуючи. Все збити в блендері. Вилити гаряче пюре на желатин і розтоплений шоколад. Перемішати. Поставити в холодильник до застигання.

Крем

Інгредієнти:

Білок – 100 г

Цукрова пудра – 200 г

Цедра лимону

Приготування:

Збити всі інгредієнти. Перекласти в кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 8 мм. Поставити в холодильник до використання.

Карамелізована морква для декору

Нарізати моркву слайсами. Закарамелізувати на сковорідці з вершковим маслом, цукром і медом.

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Желе з морквяного соку

Інгредієнти:

Морквяний фреш – 100–150 г Цукор – 30 г Агар-агар – 2–3 г

Приготування:

Довести сік до кипіння. Додати агар. Перемішати. Перелити у форму. Залишити до застигання Нарізати кубиками на декор.

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Video: Домашні тарталетки: рецепт Чим начинити тарталетки? Як приготувати ідеальне пісочне тісто для страви? Детальний рецепт домашніх тарталеток читайте в матеріалі.