Приготуйте салат «Святкова мандаринка» на Новий рік 2020! Проста в приготуванні, ця страва стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Рецептом салату поділився кулінар Олег Ковальчук. Дізнайтеся, як приготувати новорічний салат «Святкова мандаринка», в нашому матеріалі!

Більше на тему: Солона тарталетка з тунцем: рецепт покроково

Інгредієнти:

Банка рибної консерви в олії

Відварений рис – 150 г

Яйця (відварені) – 2 шт.

Кріп – 10 г

Сіль, перець до смаку

Домашній майонез – для заправки

Морква (варена) – 3-4 шт. (для подачі)

Гвоздика – 5 шт. (для подачі)

Лавровий лист – 5 шт. (для подачі)

Більше на тему: Домашні тарталетки: рецепт

Приготування:

Розминаємо рибу виделкою. Яйця відварюємо, тремо на дрібній тертці. Рис відварюємо. Кріп дрібно нарізаємо. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом. Підготовлений салат скочуємо в кульки розміром з маленький мандарин.

Для подачі:

Моркву відварюємо, охолоджуємо, чистимо й натираємо на дрібній тертці. Натерту моркву викладаємо у марлю, добре відтискуємо сік. Викладаємо моркву на пергаментний папір на деко. Сушимо у духовці при температурі 220 градусів 5-10 хвилин. Робимо із салату кульки. Обгортаємо їх зі всіх сторін підсушеною морквою. На одну кульку нам знадобиться приблизно 1 ст. л. моркви. У центрі кожної мандаринки розміщуємо гвоздику та лавровий лист.

Кілька секретів:

При виборі моркви зверніть увагу на колір – чим яскравіша сира морква, тим насиченішим колір буде у «мандаринок». Обов’язково відіжміть сік натертої відвареної моркви – він може зіпсувати вигляд страви. Щоб салат добре формувався й не прилипав до рук, змочіть їх у холодній воді. Щоб надати салату текстури справжніх мандаринок, моркву потрібно просушити у духовці.

Дивіться онлайн усі випуски Все буде добре

Video: «Святкова мандаринка»: рецепт салату на Новий рік 2020 Приготуйте салат Святкова мандаринка на Новий рік 2020! Проста в приготуванні, ця страва стане справжньою окрасою вашого святкового столу